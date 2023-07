Dansk storhold sælger kaptajn til USA

Danmark er godt repræsenteret, når det kommer til danske kaptajner på forskellige Counter-Strike-hold rundt i verden. Og i weekenden blev endnu en dansker præsenteret på et udenlandsk mandskab.

25-årige Marcus ‘maNkz’ Kjeldsen skifter nemlig tilværelsen som kaptajn for danske ECSTATIC ud med en karriere på den anden side af Atlanten.

Her har den amerikanske esportsorganisation M80, der allerede er involveret i titler som Rocket League og VALORANT, nemlig valgt at give sig i kast med Counter-Strike, og her er valget faldet på 'maNkz' som kaptajn.

Salget til M80 har ECSTATIC offentliggjort på sin hjemmeside lørdag.

Skiftet kommer ikke som den helt store overraskelse, da det for tre dage siden blev erfaret af Dust2.us, at danskeren ikke længere ville repræsentere ECSTATIC.

På M80 slutter 'maNkz' sig til en tidligere holdkammerat i form af svensk-amerikanske Adam 'WolfY' Andersson, som den danske kaptajn spillede med i starten af ECSTATIC-tiden.

Det nåede at blive til mere end halvandet år for 'maNkz' under ECSTATIC-fanen, hvor han blandt andet brød ind i top 30 samt deltog i flere internationale turneringer med holdet.