Dansk stortalent på vej til tysk klub

Det er de færreste teenagere, der kan kalde sig for professionelle Counter-strike-spillere, men det bliver nu virkeligheden for den unge dansker, der ifølge vores oplysninger er på plads i den tyske organisation, hvor kontrakten angiveligt allerede skulle være underskrevet.

Det oplyser en kilde tæt på aftalen.

Sprout er det 2. bedste hold i Tyskland, og her skal den unge riffelspiller nu hjælpe med at skyde holdet til tops på den tyske Counter-strike-scene, hvor de kun er overgået af storebroren i BIG.

Danskerklub

På trods af den unge alder kan danskeren allerede i en alder af 17 kalde sig for vinder af Danmarks stærkeste Counter-Strike-liga, da han sammen med sit tidligere hold, OPAA, strøg til tops i POWER Ligaen, hvor de besejrede AaB i finalen.

Det gjorde han blandt andet sammen med den tidligere OPAA-spiller og nu coach i Sprout, Danny 'BERRY' Krüger, der har hevet stortalentet med ind på den tyske Counter-Strike-scene på en fri transfer.

Hos Sprout får Victor ‘Staehr’ Staehr også selskab af en anden dansker i form af 26-årige Rasmus 'raalz' Steensborg, der blev hentet ind i den tyske organisation i august.

Transfertid

Januar og vinterpausen markerer starten på en af de hektiske perioder i Counter-Strike-verdenen, hvad angår transfers. Der har således også været gang i den i de tyske klubber, hvor Nicklas 'gade' Gade i slutningen af december blev sat på bænken i BIG til fordel for tyskeren Josef 'faveN' Baumann, der skiftede til den tyske storebror fra Sprout.

Det har skabt plads til Victor ‘Staehr’ Staehr på Sprout-holdkortet, hvor transferen af det unge stortalent forventes endeligt offentliggjort i slutningen af denne uge.

På Sprout-holdkortet mangler der dog en enkelt spiller, før holdet kan kalde sig endeligt fuldendt. Det skyldes, at polske Kamil 'KEi' Pietkun, i sidste uge meldte ud, at han forlod den tyske organisation for at vende hjem til rødderne på den polske scene.

Går skiftet igennem kan Sprouts holdkort meget vel ende med at se ud som følger: