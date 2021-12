Dansk superstjerne kommenterer på rygter om Astralis-retur

- 2021 har været et hårdt år for mange, mig selv inkluderet.

Med de ord indleder den danske superstjerne Nicolai 'device' Reedtz natten til tirsdag en tråd af Twitter-opslag.

Danskeren har de seneste par uger været sygemeldt og har derfor ikke været med sit hold NIP, i de kampe de har spillet. Og pausen skyldes blandt andet, at det har været et svært år mentalt, skriver danskeren.

- Mit mentale helbred har fået et slag i år både af personlige årsager og af det pres, der er ved at spille professionel esport. NIP og mine holdkammerater har været utroligt forstående og ladet mig arbejde med mit mentale velvære resten af året, skriver han og uddyber:

- Jeg har taget aktive skridt mod bedring, og jeg ser frem til at lægge det arbejde i, der vil gøre mig i stand til at komme tilbage til mit bedste spil og til at være den bedst mulige version af mig selv, skriver 'device' og slutter af med:

- Jeg håber, at dette tjener til at stoppe yderligere foruroligende rygter, og jeg beder venligst medierne om at respektere mit privatliv på nuværende tidspunkt.

Rygter om retur

Baggrunden for superstjernens opslag skal findes i CS:GO-mediernes forsider mandag eftermiddag. Her blev han nemlig rygtet tilbage til Astralis, som han skiftede fra i april. Baggrunden for skiftet til NIP var dengang, at danskeren gerne ville arbejde tættere på sit hjem i Stockholm, hvor han boede med sin daværende kæreste Emilia Hult.

Netmediet Dexerto mener at vide, at de to imidlertid er gået fra hinanden, og at danskeren desuden har købt lejlighed i København, som han angiveligt er flyttet til.

Det er derfor, 'device' ifølge mediet har øjnene rettet på en retur til Astralis.

'device' spillede senest for NIP i kvartfinalen i IEM Winter, hvor de slog brasilianske GODSENT. Det var i begyndelsen af december, og siden da har danskeren altså fulgt med fra sidelinjen. Det betød blandt andet, at han ikke var med, da NIP røg ud efter to kampe ved BLAST Premier World Final.

Det har især været i Astralis-trøjen, at 'device' for alvor har strålet. Foruden at vinde verdensmesterskabet i CS:GO, Majoren, hele fire gange, så har han i de seneste syv år været blandt de bedste i verden. De sidste to år blev han kåret til den tredjebedste spiller i verden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Astralis og NIP. Astralis ønsker ikke at kommentere på rygterne, mens NIP i skrivende stund ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.