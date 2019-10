Dansk tophold politianmeldt

Det handler om at træde varsomt, når man reklamerer for betting.

Den sandhed må e-sportsorganisationen North sande. Onsdag fortalte Alliancen mod Spilafhængighed til B.T., at de står bag en politianmeldelse af North.

- Det er ulovligt og desuden heller ikke særlig smart, når Norths målgruppe er så ung, som den er. De sender børn i retning af hjemmesider, der ikke kræver NemID for at oddse, og det går ikke, lød beskeden fra formand Sune Røper til B.T.

Angiveligt skulle Norths brøde bestå i organisationens aktivitet på Facebook, hvor en til flere opslag skulle være skrevet på både dansk og engelsk.

Har ikke hørt noget

Uskyldigt nok, skulle man tro, men det er altså faldet Alliancen mod Spilafhængighed for brystet. Årsagen til politianmeldelsen nemlig, at bettingfirmaerne GG.bet og Pinnacle i tidligere Facebook-opslag fremgår på spillernes trøjer.

Hverken GG.bet eller Pinnacle har ikke tilladelse til at udbyde spil i Danmark, hvilket betyder, at spilvirksomhederne heller ikke må reklamere i Danmark.

Hos North tager de politianmeldelsen med ro, men skulle politiet mene, at der er noget at komme efter, så er organisationen naturligvis klar til at rette ind.

- Vi har ikke hørt fra nogen myndigheder, siger Christian Slot, kommunikationschef hos North.

- Det er meget almindeligt at have en bettingpartner. Det har Astralis og fodboldlandsholdene også. Vi får løbende råd af advokater og eksperter, så vi har et stort fokus på at overholde loven. Vi mener dog ikke, at vi har overtrådt den, men har vi lavet en fodfejl, så retter vi selvfølgelig til, siger Christian Slot.

North spiller senere onsdag aften ved ESL Pro League Season 10, hvor Aristocracy venter.

Du kan læse mere om holdets nyeste signing herunder.

Se også: Sælger CS:GO-haj for millioner: Han tager over

Se også: Dansk hold kollapser