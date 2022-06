Dansk tophold siger farvel til spiller

476 dage.

Så længe nåede danske Ismail 'refrezh' Ali at kæmpe i Heroic-trøjen, men nu ser det ud til at være slut.

Lørdag satte det danske CS:GO-hold Heroic nemlig den 24-årige 'refrezh' på bænken og dermed uden for det aktive holdkort.

Dermed stopper 'refrezh' på toppen, efter han sammen med Heroic gik hele vejen ved Pinnacle Cup i Lund tidligere på måneden, hvor Heroic foruden trofæet også hev over 1 million kroner hjem i præmiepenge.

'refrezh' blev hentet til Heroic sammen med Rasmus 'sjuush' Beck fra MAD Lions i februar sidste år, hvor de to spillere erstattede Johannes 'b0RUP' Borup og Nikolaj 'niko' Kristensen på Heroic.

Og udskiftningen så ud til at være det, der skulle til, for blot 44 dage efter strøg Heroic til tops i ESL Pro League Sæson 13.

Siden da har holdet ikke været uden for top 10 på verdensranglisten, og holdets højeste placering var 2. pladsen i maj sidste år. Ved PGL Majoren i Stockholm i november nåede Heroic semifinalen, mens de til Majoren i Antwerpen i maj i år nåede kvartfinalen.

Dansk kæmpetalent lurer i kulissen

Det ser dog ikke ud til, at Heroic kommer til at gå længe uden at være fuldtallige.

Ifølge TV 2 Sport har det danske stjernehold nemlig rettet opmærksomheden mod Jakob 'jabbi' Nygaard, som hidtil har tørnet ud for Copenhagen Flames.

Her har han imponeret, og holdet nåede senest - ligesom Heroic - kvartfinalen til Majoren i Antwerpen.

To spillere fra Copenhagen Flames-holdet skiftede i begyndelsen af juni til fnatic, og i den forbindelse kom det frem, at de andre spillere, heriblandt 'jabbi', også er åbne for at skifte.

Hvordan det hele ender må vi vente at se, men Heroics næste turnering er den lukkede kvalifikation til IEM Cologne, som skydes i gang i begyndelsen af juli.

For nu består Heroics holdkort af: