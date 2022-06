Dansk træner gentager succes

Tobias ‘TOBIZ’ Theo kunne søndag aften juble i stor stil, da den danske succestræner førte MOUZ NXT frem til sejr i fjerde sæson af WePlay Academy League.

Det er anden sæson i træk, at ‘TOBIZ’ fører akademiholdet til sejr i ligaen.

Udover titlen som det bedste akademihold, kan MOUZ NXT også glæde sig over en check på lige knap 317.000 kroner.

27-årige ‘TOBIZ’ har en karriere som spiller bag sig, inden han i starten af 2022 endegyldigt lagde musen på hylden for at blive træner for MOUZ’ akademihold.

Her tog han over for en anden dansker, Dennis ‘sycrone’ Nielsen, der efter et par flotte sæsoner hos akademiholdet blev forfremmet til førsteholdets træner.

Tendensen med de danske trænere hos den tyske klub har vist sig at være særdeles succesfuld.

Akademiligaen har kun eksisteret i fire sæsoner, og MOUZ NXT har vundet alle fire gange. Først to gange med ‘sycrone’ ved roret og nu også to gange med ‘TOBIZ’ som den ansvarlige træner.

Trods de danske trænere er der dog hverken danske spillere at finde på første- eller akademiholdet.