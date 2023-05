Dansk underdog fik uventet hjælp

Søndag løb Vitality med det hele ved CS:GO-majoren i Paris, da de i finalen slog GamerLegion med 2-0.

Netop GamerLegion havde ligesom Vitality dansk islæt i form af 25-årige Frederik 'acoR' Gyldstrand, og holdet tog fusen på de fleste ved majoren.

De var nemlig ikke spået mange chancer for at gå videre fra nogle af de to gruppespil i megaturneringen, men højest overraskende klarede de skærene begge gange. Og i slutspillet gjorde de det først af med ukrainske Monte i kvartfinalen, inden danske Heroic blev slået i semifinalen.

Men før vi overhovedet når så langt, så spoler vi lige lidt tilbage til efter fredagens kvartfinale mod Monte. For her var danske 'acoR' nemlig ikke i fysisk topform.

Det fortalte han til Dust2.dk, da vi mødte ham efter kvartfinalesejren.

- Jeg vågnede op med hold i nakken. Jeg var med til anti-strat (taktikmøde, red.) med holdet i morges, men jeg kunne overhovedet ikke røre mig. Bare det, at jeg spillede deathmatch (træning, red.), gjorde vildt ondt, så jeg blev nødt til at tænke over, hvad jeg kunne gøre.

'acoR' har dog en fortid på hold med den ene af de fem Heroic-spillere. Og da Heroic har et større setup end GamerLegion, greb danskeren chancen og spurgte om hjælp.

- Jeg skrev til 'sjuush' (Rasmus 'sjuush' Beck, red.) fra Heroic, om de havde deres fysioterapeuter med, som jeg har set til mange andre turneringer, og det havde de. Han ville heldigvis også hjælpe, selvom vi kunne møde dem i morgen, så det er mega god sportsånd fra Heroic og Kasper (Heroics Head of Performance, red.), som hjalp mig her i morges. Jeg fik knækket ryg, nakke og det hele, og det hjalp ret meget.

Hvordan har du det så nu?

- Det er en del bedre, men jeg kan stadig mærke, at det ikke er helt godt. Nu skal jeg bare hjem, slappe af og have noget varme i nakken, så det kan blive bedre.

'acoR' og GamerLegion sendte efter kvartfinalen som bekendt Heroic ud af semifinalen og sikrede finalepladsen, hvor Vitality dog var for stor en mundfuld. Danskeren og holdkammeraterne kan dog alligevel rejse hjem fra Paris med over 1,1 millioner kroner i præmiepenge.