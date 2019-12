Danske damer får kæmpe chance i Kina

Europas bedste kvindelige CS:GO-hold, Copenhagen Flames, havde i den forgangne uge stor succes i kvalifikationen til WESG-finalerne, der skal spilles i Kina.

Holdet nåede hele vejen til finalen i første del af kvalifikationen, hvor tyrkiske Besiktas dog for en stund fik lagt en dæmper på begejstringen.

Copenhagen Flames var dog ikke til at skyde igennem i den anden kvalifikationsrunde, hvor holdet med en 2-0-sejr over Demise i finalen nu kan se frem til at skulle forsvare de danske farver i Kina.

Om kvalifikationen udtaler Vicky ’Vic’ Dose.

- Vi havde egentlig ret godt styr på kampen hele vejen igennem, som heldigvis endte med en hurtig 2-0-sejr efter en lang dag med en masse kampe.

- Mine forventninger til WESG er, at vi går i finalen. Der er samlet nogle rigtig gode hold over hele linjen, men hvis vi spiller vores spil, burde en finale – og måske en sejr - være en mulighed. Jeg håber og tror på en finale!

I kvalifikationen spillede Anna 'Rewen' Martiny i stedet for Alena ’Candy’ Kuvaeva, da man skal have tre spillere af samme nationalitet på holdet. ’Rewen’ vil også være med i Kina.

Hold fra hele verden vil deltage til eventet i Chongqing, som afvikles til marts. Copenhagen Flames, der er rangeret som Europas bedste pigehold, er nu kvalificeret til Girl Gamer festival i Dubai i februar samt WESG-finalerne i Kina i marts.

Der er 100.000 dollars i præmiepuljen til WESG