Danske esportsorganisation præsenterer rekordregnskab

Det er nok ingen hemmelighed, at esport ikke ligefrem kan siges at være en lukrativ og rentabel forretning for organisationerne bag.

Således præsenterede eksempelvis Astralis ved seneste regnskab et solidt minus på over 35 millioner kroner, mens det året før var på svimlende 53 millioner kroner.

Faktisk er det ikke lykkedes Astralis - i hele organisationens levetid - at levere et positivt resultat på bundlinjen trods en omsætning, der øges år for år.

Men hvad der endnu ikke har været muligt for Astralis, har Copenhagen Flames nu haft succes med; nemlig at levere et regnskab med en positiv bundlinje.

I regnskabet for 2021 har Flames nemlig hevet et overskud hjem på 46.718 kroner.

Det er en forbedring på over en halv million kroner sammenlignet med 2020, hvor minusset lød på -534.809.

Desuden er omsætningen også mere end fordoblet, da den er steget med 283% sammenlignet med 2020.

På sin hjemmeside er det da også en tilfreds Steffen Thomsen, direktør i Copenhagen Flames, der sætter ord på regnskabet.

- 2021 var et magisk år for klubben, og med offentliggørelsen af vores første positive årsrapport har vi nået endnu en stor milepæl. Og ikke mindst bevist overfor resten af esportens verden, at man kan levere topresultater på en sund og bæredygtig måde.

- Vores vækst har været enormt tilfredsstillende, og det glæder mig at flere af de forretningsområder, hvor vi har investeret i både økonomi og personale, har leveret nogle meget flotte resultater, lyder det fra Steffen Thomsen.

Trods overskuddet har Copenhagen Flames dog fortsat en negativ egenkapital. Den lyder på lige over 3.9 millioner kroner.

Over 5 millioner i lønninger

I regnskabet fremgår det desuden også, at Copenhagen Flames' største udgiftspost forståeligt nok er på personalefronten.

Hele 10.2 millioner kroner lyder udgiften på under personaleomkostninger, og her er henholdsvis 5.9 millioner brugt på spillerlønninger, mens lige over 4.1 millioner kroner er brugt på det, der hedder "Andre personaleomkostninger".

Ekstra Bladet har været i kontakt med Copenhagen Flames, der oplyser, at størstedelen af de 4.1 millioner kroner dækker over præmiepenge til spillerne.

Desuden oplyser de også, at stickerpengene fra majoren, som er penge organisationerne får fra spiludvikleren bag CS:GO, Valve, havde en stor indvirkning på omsætningen, samt at de største ikke-sportslige indtægtskilder er sponsorater samt produktion af events. Desuden er undervisning også en vigtig del af forretningen.

