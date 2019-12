Danske hold jagter trofæ i Sevilla

Det har ikke været et resultatmæssigt stærkt år for det danske CS:GO-hold North, og derfor skal der gerne et trofæ med hjem fra Sevilla, hvor holdet lige nu spiller DreamHack Open.

Danskerne åbnede da også puljen med en sejr, da tyske BIG blev slået 19-16 på Train i en kamp, hvor Marcus 'Kjaerbye' Kjærbye for alvor havde fundet selvtilliden frem.

Hele 37 kills stod den tidligere Astralis-spiller for, hvilket kastede en rating på 1.58 af sig.

Desværre for North kunne holdet og 'Kjaerbye' ikke holde dampen oppe i gruppens anden kamp mod CR4ZY, da der også fandt sted på Train.

Her blev det til et nederlag på 11-16, og derfor kræver det en sejr i gruppespillets sidste kamp mod det spanske hjemmehold Movistar Riders, hvis danskerne skal ud af gruppen.

Anderledes ser det ud for det andet danske hold, som deltager i turneringen. Det tidligere Tricked blev fredag officielt overtaget af MAD Lions, som derfor også er navnet, som danskerne konkurrerer under i Sevilla.

MAD Lions har efter to kampe og to sejre spillet sig direkte i semifinalen, hvor det altså bliver enten North eller Movistar Riders, der venter søndag formiddag.

Især Frederik 'acoR' Gyldstrand har imponeret for danskerne hidtil med en score på +23 over de to maps, som holdet har spillet.

North spiller mod Movistar Riders klokken 17.00 fredag, mens MAD Lions møder vinderen af den kamp i semifinalen søndag klokken 11.00.