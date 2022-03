Danske stjerner jagter millioner i Düsseldorf

Det er blevet tid til fjerde og sidste gruppe i den store CS:GO-turnering ESL Pro League Sæson 15, og langt om længe skal vi have de to danske tophold, Astralis og Heroic i ilden.

Turneringen spilles i studier i Düsseldorf, og der er en præmiepulje på over 5,5 millioner kroner, heraf godt 1,2 millioner kroner til turneringens vinder.

De to danske hold har begge prøvet at vinde turneringen før, og de denne gang havnet i gruppe D, der desuden består af verdensetterne fra NaVi, polske AGO og de to amerikanske hold Complexity og Evil Geniuses.

Og netop sidstnævnte er Astralis' første modstander onsdag aften klokken 19.30.

Kampen bliver samtidig debut i Astralis-trøjen til danskernes nyeste tilføjelse, Asger 'Farlig' Jensen, der i februar blev hentet ind til AWP-positionen. Det er netop her, det har været svært for Astralis, efter de i april 2021 solgte Nicolai 'device' Reedtz til svenske NIP.

'device' har i flere år været anset for at være én af de allerbedste AWP-spillere i verden, og en erstatning har ikke været lige til for Astralis, der blandt andet prøvede sig med Philip 'Lucky' Ewald. Han blev dog sat på bænken i forbindelse med tilføjelsen af 'Farlig'.

Amerikanere venter Heroic

Dagens første kamp står dog mellem gruppens på papiret stærkeste og svageste mandskaber. NaVi, der topper verdensranglisten, skal nemlig i ilden mod verdens nummer 137, polske AGO, klokken 12:30.

NaVi er dog svækkede inden kampen, da holdets kaptajn Kirill 'Boombl4' Mikhailov er testet positiv for COVID-19 og derfor ikke er med til starten af turneringen. I stedet har de akademispilleren Daniil '⁠headtr1ck' Valitov med som erstatning.

Senere på eftermiddagen får vi så dagens første danskere i kamp. Her skal Heroic, der for et år siden vandt turneringen, nemlig i kamp mod amerikanske Complexity. Heroic er anført af Casper 'cadiaN' Møller lige nu placeret som nummer 5 i verden og er af flere regnet som en af forhåndsfavoritterne til turneringen.

I gruppespillet skal alle holdene møde hinanden én gang, og de tre bedste hold går videre til slutspillet. Derfor får vi også et danskerderby mellem Heroic og Astralis. Det er programsat til torsdag i denne uge.

Gruppe D er som følger:

Astralis

Heroic

NaVi

AGO

Evil Geniuses

Complexity

Kampene i ESL Pro League kan ses på TV 2 Play eller gratis på ESL's Twitch-kanal.