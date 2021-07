Danske stjerner reagerer på ‘Kjaerbye’s farvel

Onsdag aften annoncerede den danske CS:GO-stjerne Markus ‘Kjaerbye’ Kjærbye, at han stopper sin karriere.

Karrierestoppet blev annonceret på Twitter, hvor den danske stjerne begrunder sin beslutning om at stoppe med, at han ikke længere har motivationen til at spille med på topniveau.

Det har affødt en række reaktioner fra hele CS:GO-miljøet, og her har flere tidligere holdkammerater været på banen. Blandt andet Astralis-kaptajnen Lukas ‘gla1ve’ Rossander, der i 2017 sammen med ‘Kjaerbye’ vandt holdets - og Danmarks - første Major, der er den største turnering i CS:GO.

- Held og lykke med dit næste move, det var en fornøjelse at spille med dig i mit 1. år i Astralis, skriver ‘gla1ve’.

Han er ikke den eneste fra Astralis, der giver ‘Kjaerbye’ et par ord med på vejen. Også holdets coach, Danny ‘zonic’ Sørensen, sender en hilsen.

- Sørgerlig dag for Counter-Strike. Vil savne dig, ven, og jeg ønsker dig alt det bedste. Held og lykke med hvad end du gør næste gang, Markus, skriver zonic.

Gammelt mesterhold sender hilsener

Det er ikke kun Astralis-spillere, der kommenterer på karrierestoppet. Også fra North, hvor ‘Kjaerbye’ skiftede til i 2018, har de tidligere holdkammerater sendt hilsner, heriblandt Valdemar ‘valde’ Vangså, der spillede på hold med ‘Kjaerbye’ på North for nogle år siden.

De to var en del af det hold, der vandt DreamHack Masters i Stockholm i 2018. Han nøjes med kortfattet at skrive:

- Tak for alt mate. Både ups n downs!

Endnu en holdkammerat fra North-tiden har skrevet en hilsen til den 23-årige nu tidligere spiller. Det er Mathias ‘MSL’ Lauridsen, og han fremhæver især DreamHack Masters-sejren i Stockholm.

- Vi har haft mange op- og nedture, men tak for alle de gode minder. Jeg vil for evigt værdsætte, hvordan vi kom fra bunden og op som gode venner, og senere holdt et stort trofæ sammen. Jeg ønsker dig det bedste!

En af Kjaerbyes sidste holdkammerater i karrieren blev Philip ‘aizy’ Aistrup. De to spillede sammen på North og blev genforenet på det nye hold HYENAS, der spillede kampe i løbet af foråret i år. ‘aizy’ var ligesom ‘MSL’ og ‘valde’ med på DreamHack Masters-vinderholdet.

- Tak for alle minderne min ven - held og lykke i dit næste projekt, skriver aizy.

Blandt hilsnerne er der også den nuværende Heroic-kaptajn Casper ‘cadiaN’ Møller, der spillede sammen med ‘Kjaerbye’ på North. Men det er ikke deres tid sammen, ‘cadiaN’ fremhæver.

- ‘Kjaerbye’ hjalp Danmark til at vinde deres første Major i CS:GO, han er stadig den yngste MVP til en major den dag i dag. Han har taget sin egen vej, og han bør være stolt af sin karriere, skriver ‘cadiaN’.

Hvad der nu skal ske, har Markus ‘Kjaerbye’ Kjærbye ikke løftet sløret for. Gennem sin tid som professionel CS:GO-spiller har han været omkring Astralis, North og FaZe blandt andet. Han sluttede karrieren i HYENAS, der bestod af en række tidligere North-spillere.