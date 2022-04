Danske stjerner snublende tæt på VM-billet

I disse dage skal de 24 hold til verdensmesterskaberne i CS:GO findes, og danske Heroic har fra start lagt sig lunt i svinget til en billet til den store turnering, der løber af stablen til maj.

I den såkaldte RMR-turnering, der er kvalifikation til Majoren i Antwerpen og resten af ugen spilles i den rumænske hovedstad Bukarest, har Heroic nemlig på første dag, søndag, givet sig selv et glimrende udgangspunkt.

Først gjorde danskerne det af med først russiske forZe, der blev besejret 16-9, inden det internationale mandskab fnatic blev sendt ud af serveren med samme cifre.

I kampene førte især Martin 'stavn' Lund an, mens også René 'TeSeS' Madsen viste sig flot frem.

Sejrene sender Heroic helt i spidsen af kvalifikationsturneringen, og der skal således blot én sejr mere til, før billetten til Majoren er i hus.

Den billet kan sikres mandag, men der venter dog hård modstand.

Verdens bedste står i vejen

Mandag gælder det nemlig ukrainske NaVi, der er nummer to i verden og har verdens bedste spiller Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev på holdkortet.

NaVi vandt ligeledes deres første kampe søndag og er forsvarende Major-mestre. Ved seneste major i Stockholm gik de nemlig hele vejen og vandt foruden æren og pokalen også over seks millioner kroner i præmiepenge.

Dette års major har dog "blot" en samlet præmiepulje på godt seks millioner kroner, heraf 3,4 millioner kroner til vinderen.

Heroic og NaVi brager sammen klokken 13:30. Kampen kan ses gratis på PGL's Twitch-kanal.

Skulle Heroic tabe dagens opgør, så har de yderligere to chancer for at sikre sig en plads til majoren.

Der er rigeligt dansk deltagelse i RMR-turneringen. Dagens kampe i RMR-turneringen er som følger: