Danske stjerner videre til kæmpeturnering efter første spilledag

Vi får endnu flere danske hold i gruppespillet af den legendariske CS:GO-turnering IEM Katowice, der skydes i gang senere på ugen.

Det står klart, efter første spilledag i den lukkede kvalifikation, den såkaldte play-in-fase, tirsdag løb af stablen.

Her blev Copenhagen Flames første mandskab videre, efter de først på dagen slog fnatic 16-7. Sejren sendte de danske stjerner et skridt videre, og næste modstander var NIP, der har danske Patrick 'es3tag' Hansen på holdkortet.

Netop NIP var bødlerne, da Copenhagen Flames i november blev sendt ud af PGL Majoren i Stockholm, men denne gang var det revanchetid. Først tog danskerne første map med cifrene 16-3, og herefter vandt de andet map 16-12. Dermed er de klar til gruppespillet.

Copenhagen Flames var underdogs i begge kampe, men den danske AWP-spiller Nico '⁠nicoodoz⁠' Tamjidi var ustoppelig i tirsdagens kampe. Han er nu turneringens bedste spiller efter første spilledag.

Astralis også videre

Astralis mødte i deres første kamp brasilianske MIBR, og her blev det til en komfortabel sejr for danskerne.

De skulle derfor spille mod tyske BIG om en af de 16 pladser i hovedturneringen IEM Katowice. Holdene startede med at vinde et map hver, og de skulle derfor ud på tredje og afgørende map.

Her var der kamp til stregen, men til sidst kunne danskerne ånde lettet op, da de lukkede mappet 16-13 og dermed vandt 2-1.

Der var også danske spillere på de to sidste hold, der skaffede sig adgang til IEM Katowice i dag.

FaZe med den danske Finn ‘karrigan’ Andersen skød sig videre efter et tæt opgør mod MOUZ, mens OG med spillerne Valdemar 'valde' Vangså og Nikolaj 'niko' Kristensen og Casper 'ruggah' Due som træner tog en sikker sejr mod ENCE.

Onsdag skal de sidste fire hold til IEM Katowice findes. Her er der mulighed for fire hold med dansk islæt at snuppe tre ud af de fire sidste pladser ved gigaturneringen.

Heroic er allerede blandt de kvalificerede hold til hovedturneringen.

Dagens afgørende kampe er som følger. De, der er markeret med fed, har dansk deltagelse: