Dansker er verdens bedste

Næsten fire år skulle der gå, før Finn ‘karrigan’ Andersen igen kunne kalde sig verdens bedste.

Danskerens hold FaZe har nemlig i denne uge indtaget førstepladsen på verdensranglisten for hold.

Sidste gang, danskeren var en del af et hold i toppen af listen, var den 16. april 2018, da ‘karrigan’ sidst spillede for FaZe.

Nu har den danske holdkaptajn igen ledt FaZe til succes, da holdet i søndags vandt ESL Pro League over ENCE, der også blev anført af en dansk kaptajn, Marco ‘Snappi’ Pfeiffer.

Det er dermed anden gang i træk, at ‘karrigan’ og FaZe står øverst på podiet ved en af årets største turneringer, da de også vandt IEM Katowice i februar.

De to førstepladser indbringer tilsammen lidt over 4 millioner kroner i præmiepenge for holdet.

FaZe overtager førstepladsen på verdensranglisten fra ukrainske Natus Vincere, der har verdens bedste spiller, Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, på holdkortet.

Det markerer enden på 37 ugers dominans på verdensranglisten for Natus Vincere, der i daglig tale oftest kaldes NaVi.

Det legendariske tidligere Astralis-mandskab, der vandt tre majors i træk, har stadig rekorden for længst tid på toppen, da de fra april 2018 til maj 2019 tilbragte 56 uger i streg som verdens bedste hold.

Med sejren ved ESL Pro League positionerer ‘karrigan’ og FaZe sig som favoritten til at vinde den kommende major i Antwerpen til maj.

Den 17. april starter kvalifikationen til PGL Major i Antwerpen, og her skal ‘karrigan’ og de danske mandskaber Astralis, Heroic og Copenhagen Flames være med til at spille om pladserne til årets største turnering.

Astralis og Heroic er begge i top 10 på verdensranglisten, mens Copenhagen Flames ligger nummer 16.