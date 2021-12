Dansker færdig i MOUZ

Torbjørn 'mithR' Nyborg skifter tilværelsen i toppen af Counter-Strike ud med et norsk akademihold, da han fremover skal stå i spidsen for Apeks Rebels.

Det melder klubben på Twitter.

Den danske træner tager dermed et stort skridt ned ad verdensranglisten, idet norske Apeks Rebels i skrivende stund blot ligger nummer 124 i verden, hvorfor det ikke forventes at være de helt store turneringer, der venter i fremtiden.

Det ser umiddelbart mærkeligt ud, men der er en mening med galskaben, lyder det fra 'mithR' til Ekstra Bladet.

- Mange vil nok synes, det virker underligt, at man vil sige farvel til de største turneringer, pengene og rejserne, men jeg følte mig ikke tilpas, hvor jeg var, og så har jeg jo haft en kærlighed for arbejdet med talentudvikling siden 2008.

- Der sker jo åbenlyse ændringer i MOUZ. Robin 'ropz' Kool er ikke længere en del af holdet, og med de muligheder, der var lagt for dagen for et lineup til 2022, så tror jeg ikke på, at vi kunne kæmpe med om titler. Efter min mening skulle der investeres yderligere, hvis man ville have et hold, der skal kunne konkurrere med de bedste i verden, fortæller 'mithR'.

Ikke fremmed i Apeks

Selvom 'mithR' har været træner i mere end et år i MOUZ, er han ingen fremmed herre i Apeks. Efter sin afsked med North i 2020 hjalp han til i det norske forud for en major-kvalifikation.

Dengang havde han rosende ord til overs for klubben, og der er da også kun roser fra den danske coach i denne omgang.

- Jeg har haft et godt øje til Apeks, siden jeg hjalp dem efter min tid i North. Deres ambitioner, ledelsen og tilgang til tingene tiltaler mig ekstremt meget, men jeg kommer til at savne CS:GO på topplan og at konkurrere mod de bedste i verden.

- Jo større hold og profiler jeg har arbejdet med igennem tiden, jo sværere har det været for mig at få kørt mine egne værdier og metoder i stilling. Det har jeg brug for 100% opbakning fra klubben for at kunne gøre, og det er muligt for mig i Apeks, lyder det fra den danske træner.

Der er nu kun en enkelt dansker tilbage i MOUZ, hvor Frederik 'acoR' Gyldstrand varetager rollen som AWP-spiller.