Dansker i monsterhandel

Hvad der ligner en ny rekord inden for køb af såkaldte skins i CS:GO har fundet sted i denne uge, og det er en dansker, der er køberen.

Et skin i CS:GO er en tilføjelse, hvor spillerne kan ændre udseende på både våben, knive, handsker og sågar karakteren. Det gør ikke noget for spillerens præstation med våbnet i spillet, det er udelukkende udsmykning.

Et skin kan man være heldig at få efter et afsluttet spil eller købe med rigtige penge.

Det er altså sidstnævnte, en dansker har gjort; købt et skin i computerspillet. Det sker hver dag, men det, der gør det bemærkelsesværdigt, er pengesummen, der ligger i den meget høje ende.

Mere præcist 150.000 dollars eller omkring 919.000 danske kroner.

Twitter-brugeren og den kendte mellemmand zipeLCS har annonceret, at han har været mellemmand på det, han kalder verdens største handel med ét skin i CS:GO nogensinde. Det har ikke været muligt at verificere, eftersom der ikke føres statistik over handel med skins mellem private, men knap en million kroner for at ændre udseendet på en automatriffel i computerspillet må alligevel siges at være mange penge.

Det skin, der er handlet, er af en AK-47-riffel, og på grund af sjældenheden samt fire værdifulde klistermærker på våbnet havner prisen altså deroppe.

Priserne på skins i det populære computerspil varierer meget alt efter våbnet, sjældenheden og eventuelle ekstra klistermærker og lignende. Et skin kan købes for få kroner og altså nu også over 900.000 kroner.

Danskeren, som har købt skinnet, går under navnet Luksusbums, men derudover er personen fuldstændig anonym, da der hverken er rigtigt billede eller navn på profilen.

