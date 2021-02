Dansker misser trofæ

Det var lige ved og næsten for 21-årige Asger.

Søndag aften blev finalen i den europæiske CS:GO-turnering DreamHack Open January i Europa spillet, og her var der dansk deltagelse.

Det russiske hold Spirit var oppe mod det europæiske mandskab FunPlus Phoenix, der har danske Asger 'Farlig' Jensen på holdkortet.

Og på trods af en hæderlig indsats i turneringen op til søndagens finale, var det russiske hold alligevel for stor en mundfuld for danskeren.

Med banesejre på 16-7, 16-6 og 16-8 dominerede Spirit i finalen og tog turneringssejren foran ‘Farlig’ og resten af FunPlus Phoenix.

Førstepræmien lød på 215.000 kroner, mens andenpladsen fik 92.000 kroner.

Selv om det ikke blev til en finalesejr, er der dog alligevel lidt at glæde sig over for den 21-årige dansker. Han var nemlig blandt turnerings bedste spillere og kunne efter søndagens kamp se sig placeret som syvendepladsen blandt turneringens i alt 40 spillere.