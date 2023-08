Dansker scorer vild millionpræmie

Vitality har sikret sig endnu et trofæ, der kan stå i hovedkvarteret i Paris, da det franskejede hold snuppede den endelige sejr ved Gamers8 i Saudi-Arabien, hvilket sikrede en gevinst på godt 2,7 millioner kroner.

Med sejre over hold som NAVI og G2 havde Vitality skudt sig frem til finalen, hvor danske Emil 'Magisk' Reif stod over for en anden dansker, Marco 'Snappi' Pfeiffer.

Sidstnævnte er holdkaptajn for ENCE, og den opgave klarede han til et 12-tal på første bane, hvor ENCE sejrede uden problemer.

Efter 16-7-sejren til ENCE, trådte særligt Vitalitys superstjerne, franske Mathieu 'ZywOo' Herbaut dog i karakter, og når først franskmanden finder sit topniveau frem, er der ikke særlig mange modstandere, som kan følge med.

Det kunne ENCE heller ikke, og selvom det blev rimelig tæt på anden bane, løb Vitality med den endelige sejr.

Med 'ZywOo's høje niveau i finalen kommer det nok heller ikke som den store overraskelse, at den 22-årige franskmand blev kåret som turneringens bedste spiller.

Sådan endte Gamers8:

1. Vitality ~ 2.739.000 kr.

2. ENCE ~ 1.233.000 kr.

3.-4. Heroic ~ 548.000 kr.

3.-4. G2 ~ 548.000 kr.

5.-8. GamerLegion ~ 240.000 kr.

5.-8. NAVI ~ 240.000 kr.

5.-8. Virtus.pro ~ 240.000 kr.

5.-8. Cloud9 ~ 240.000 kr.

9.-16. FaZe ~ 103.000 kr.

9.-16. Liquid ~ 103.000 kr.

9.-16. Falcons ~ 103.000 kr.

9.-16. Apeks ~ 103.000 kr.

9.-16. fnatic ~ 103.000 kr.

9.-16. FURIA ~ 103.000 kr.

9.-16. MIBR ~ 103.000 kr.

9.-16. 9INE ~ 103.000 kr.