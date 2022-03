Danskerbrag åbner gruppe B

Vi er nået til en ny uge af ESL Pro League Sæson 15's gruppespil, og efter vi søndag fik afgjort gruppe A, og NIP, fnatic og Entropiq bookede billet til slutspillet, er turen nu kommet til gruppe B.

Turneringen, der afvikles som LAN-turnering i Düsseldorf, har en samlet præmiepulje på knap 5,6 millioner kroner, og onsdag eftermiddag er der dansk islæt på begge hold, når Sprout og Vitality skyder gang i gruppe B.

Hos Vitality finder vi den tidligere Astralis-trio bestående af Peter ‘dupreeh’ Rasmussen, Emil ‘Magisk’ Reif og Danny ‘zonic’ Sørensen. De tog ved årsskiftet turen til Vitality, der har én af verdens allerbedste spillere, Mathieu 'ZywOo' Herbaut, på holdkortet.

Sprout-mandskabet har dansk islæt i form af Rasmus 'raalz' Steensborg og Victor ‘Staehr’ Staehr på selve holdkortet, mens Danny 'BERRY' Krüger er træner for holdet.

Danske holdkaptajner mødes

Senere onsdag mødes FaZe og ENCE, og her er det et møde mellem to danske holdkaptajner. FaZe har 31-årige Finn 'karrigan' Andersen på holdet, mens Marco 'Snappi' Pfeiffer svinger taktstokken for ENCE.

Dagen rundes af med opgøret mellem brasilianske FURIA og den startfemmer, der normalt spiller under Virtus.pro-banneret. Virtus.pro er dog bandlyst fra ESL's turneringer, da organisationen bag har tætte forbindelser til den russiske top.

Spillerne har dog fået lov til at stille op under neutralt navn, og de stiller således op som Outsiders, når de jagter triumfen i ESL Pro League Sæson 15.

Gruppe B er som følger:

Vitality

FaZe

ENCE

FURIA

Outsiders

Sprout

Kampene kan ses gratis på ESL's Twitch eller på TV 2 PLAY.