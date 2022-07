Danskerbrag åbner traditionsrig megaturnering

Det er blevet tid til en af de allerstørste turneringer i CS:GO, når IEM Cologne skydes i gang tirsdag formiddag.

Turneringen har siden 2014 løbet af stablen i Köln, og det er med tiden blevet kendt som 'Counter-Strikes katedral' og er blandt de mest prestigefyldte turneringer på året.

Selve hovedturneringen skydes først i gang torsdag i denne uge, men der mangler stadig otte hold til deltagerlisten.

Derfor venter første fase tirsdag, og her åbner de danske superstjerner fra Heroic ballet, når de tager imod Sprout klokken 11.

Sprout har dansk islæt i form af de to spillere Rasmus 'raalz' Steensborg og Victor 'Staehr' Staehr samt deres træner Danny 'BERRY' Krüger.

Dagens kamp bliver samtidig debut i Heroic-trøjen til Jakob 'jabbi' Nygaard, der i juni blev hentet ind som erstatning for Ismail 'refrezh' Ali, der i stedet måtte en tur på bænken.

'jabbi' blev hentet til fra Copenhagen Flames, hvor han nåede at tørne ud i knap to år.

Vinderen af opgøret mellem Sprout og Heroic skal møde enten MOUZ eller brasilianske paiN, og her vil en sejr udløse en billet til hovedturneringen.

Taberen af kampen får en chance mere for at spille sig videre mod taberen af kampen mellem MOUZ og paiN.

Astralis i kamp mod legender

Tirsdag får vi også Astralis i kamp, når det danske kæmpehold, der aldrig tidligere har vundet turneringen, skal i duel mod brasilianske 00Nation, der for nylig præsenterede flere nye skikkelser på holdet.

Holdet er stadig anført af den brasilianske legende Marcelo 'coldzera' David, men senest kom blandt andre en anden kendt skikkelse, nemlig Epitacio 'TACO' de Melo, til holdet.

De to spillere har tidligere vundet en major to gange, og så har de desuden også vundet den traditionsrige turnering i Köln to gange.

'coldzera' er desuden to gange blevet kåret til verdens bedste spiller.

Astralis har senest kæmpet i Roobet Cup, hvor de nåede semifinalen, inden FaZe blev for stor en mundfuld.

Dagens kampe i IEM Cologne er som følger:

11:00 - Spirit vs. Complexity

11:00 - MOUZ vs. paiN

11:00 - Heroic vs. Sprout - STREAM

12:15 - Outsiders vs. Imperial

12:40 - BIG vs. ORDER

12:40 - 00NATION vs. Astralis - STREAM

13:30 - MIBR vs. Movistar Riders

14:20 - TYLOO vs. Vitality

Alle kampene kan ses på TV 2 Play eller gratis på ESL's Twitch-kanaler, ESL TV, ESL TV B og ESL TV C