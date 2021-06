Danskerduo leverer sensationen

Frederik ‘acoR’ Gyldstrand er med sit hold mousesports vindere af Flashpoint 3-turneringen.

Det blev de natten til mandag efter sejr i finalen over svenske NIP, der har danske Nicolai ‘device’ Reedtz på holdkortet.

Foruden trofæet løber de også af med 103.000 kroner og 1600 af de eftertragtede RMR-point, der er afgørende for at nå årets helt store turnering, Majoren i Stockholm, der spilles til efteråret.

Det var en tæt affære, da de to mandskaber indledte sværdslaget søndag aften. mousesports var gået den direkte vej gennem hele turneringen med rene 2-0-sejre, mens ‘device’ og NIP var sendt i den såkaldte lower bracket efter en tabt kamp, og de havde dermed haft en længere vej til finalen.

Det lod dog til at komme netop NIP til gode, da de vandt første bane, men da finalen spilles bedst af tre baner, var intet afgjort endnu. Det var også det memo, mousesports havde fået, da de på de efterfølgende to baner nåede de påkrævede 16 runder først og tog en samlet 2-1-sejr.

Dansk træner jubler

Foruden ‘acoR’ er der også en anden dansker omkring mousesports. Torbjørn ‘mithR’ Nyborg er nemlig træner for holdet, og han glæder sig naturligt nok over sejren her dagen derpå.

- Det betyder rigtig meget, at det arbejde, vi har lagt for dagen, bærer frugt. Vi har haft en del turneringer, der har været “lige ved og næsten”, efter en række utilfredsstillende resultater, så det er rart at se, at de ting, vi arbejder på, virker, siger han.

Der er flere årsager til, at mousesports har taget den lige vej gennem turneringen, mener den danske træner.

- Vi har et højt individuelt niveau på holdet, som helt klart hjælper en del, men vi har også solid forberedelse til alle kampe. Flashpoint har flere dage mellem hver kamp, hvilket har givet os god tid til ikke bare at analysere vores modstandere, men også øve bestemte baner og taktikker mere end andre, siger ‘mithR’ og fremhæver mousesports’ australske holdkaptajn, Christopher ‘dexter’ Nong.

- ‘dexter’ har også en fantastisk forståelse for spillet og ved, hvordan han skal tackle modstanderne og bruge egne spillere på bedst mulig vis. Og så hjælper det os da også at flere hold har vaklet lidt på det seneste tror jeg, siger ‘mithR’.

Dyrebare point

Foruden æren og de 103.000 kroner kan mousesports også sætte 1600 RMR-point på kontoen, og dermed har de taget et stort skridt på vej mod Majoren i Stockholm, der har en samlet præmiepulje på over 12 millioner kroner.

Det står i skærende kontrast til Flashpoint 3’s præmiepulje, der i alt var på 305.000 kroner til fordeling mellem holdene. ‘mithR’ lægger da heller ikke skjul på, at netop Flashpoint 3 var en særdeles vigtig turnering at sejre i.

- Det er fedt at vinde en af de vigtigste turneringer i år. Nok er præmiesummen ikke så stor, som i andre turneringer, men de RMR-point, der følger med, er virkelig vigtige for os. Vores målsætning for 2021 er blandt andet at kvalificere os til majoren, og nu har vi taget et stort skridt i den rigtige retning, siger han og tilføjer, at det også er fedt at bevise sig selv overfor de hold, der måske på papiret ser stærkere ud:

- Det kan godt være, at flere måske har tvivlet på, om det nuværende lineup har det, der skal til, og det er stadig for tidligt at smide en “hvad sagde jeg”, men det er da rart med lidt succes og medvind efter en hård opstart, siger ‘mithR’.

mousesports’ holdkort består af følgende spillere: