Danskerduo om VM-sejr: - Det kommer jeg helt sikkert aldrig til at glemme

Søndag aften kulminerede et par hæsblæsende uger med VM i CS:GO, da finalen ved BLAST.TV Majoren, som turneringen hedder, blev afgjort i Paris.

Her endte det internationale hold, Vitality, som har to danskere på holdkortet i form af Peter 'dupreeh' Rasmussen og Emil 'Magisk' Reif, som sejrherrer, og det var første gang for Vitality, at de går hele vejen til en major.

Danskerduoen har dog begge prøvet at vinde VM før, da de har en fælles fortid i Astralis, med hvem de har vundet henholdsvis fire og tre majors. Men selvom det ikke er første gang, så betyder det stadig en hel del.

Det fortalte 'Magisk', da Ekstra Bladet mødte ham i Paris efter sejren.

- Det er en fantastisk følelse. Da vi lavede planen i januar og satte målet om at stå her og vinde i dag, så var det selvfølgelig et stort mål. Men vi købte alle ind på planen og troede på, at det var muligt, så jeg tror helt sikkert, det var noget af det vigtigste - at vi fik lavet en plan, som vi alle stolede og troede på.

- At stå her i dag og vinde majoren foran vores hjemmepublikum og at kunne løfte trofæet foran alle dem er bare en fantastisk følelse. Det er nok ikke helt gået op for en endnu, at man har vundet majoren, at det er den sidste major og endda i Paris.

Også hos 'dupreeh', som med sejren blev den mest major-vindende nogensinde, da det var hans femte titel, var der naturligt nok glæde over sejren.

- Det er dejligt. Øhm, ja. Det er sådan en surrealistisk følelse. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle stå her og vinde. Det har jeg hermed gjort, og jeg har opnået mit eget individuelle mål om at skulle vinde en major mere.

- Jeg gjorde det med Vitality på et internationalt hold. Det har været et mål for holdet, men det har også været mit eget individuelle mål at skulle være den, der har vundet flest majors i hele spillet. Det har jeg gjort nu, så det er jeg glad for.

Den 30-årige dansker havde i forvejen æren af at være eneste spiller til at kvalificere sig til samtlige 19 CS:GO-majors, og at han nu også er den eneste til at vinde fem majors fylder også lidt hos ham.

- Det er dejlig at have noget for sig selv. Det er forhåbentligt noget, som folk vil huske. Folk huskede, da jeg kvalificerede mig til alle 19 majors, så nu håber jeg, at folk husker endnu mere, at jeg også vandt fem majors, slutter han.

Vitality har desuden også en dansk træner i form af Danny 'zonic' Sørensen, der ligesom 'dupreeh' og 'Magisk' har en fortid i Astralis. Han blev med sejren den mest major-vindende CS:GO-træner, da han ligesom 'dupreeh' vandt sin femte major.

Turneringens bedste spiller blev den franske superstjerne Mathieu 'ZywOo' Herbaut, som tidligere er blevet kåret til verdens bedste spiller. Majorsejren var hans første majortrofæ nogensinde.

Majoren i Paris var samtidig den sidste CS:GO-major nogensinde, da Counter-Strike til sommer bliver opdateret og skifter over til Counter-Strike 2. Første Counter-Strike 2-major bliver i Royal Arena i København til marts næste år.