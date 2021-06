Danskere falder en plads på ranglisten

Heroic er stadig i top tre, men i forhold til sidste uge må de rykke en plads ned ad verdensranglisten.

Det står klart, efter sløret blev løftet for den opdaterede verdensrangliste tidligere på ugen.

Her må Heroic rykke en enkelt plads ned for at gøre plads til russiske NaVi, mens russiske Gambit stadig indtager førstepladsen.

Astralis er fortsat på en femteplads, mens der på listens sjette- og tiendeplads også er dansk islæt. mousesports med Frederik ‘acoR’ Gyldstrand ligger nummer seks, mens NIP med Nicolai ‘device’ Reedtz på holdet ligger nummer 10.

Danskere rykker op

I denne uge afgøres IEM Summer-turneringen, hvor der er en præmiepulje på 1,52 millioner kroner. Både Astralis og Heroic er slået ud af turneringen, og det er derfor det internationale mandskab OG, blikket skal rettes mod, hvis man håber på rød-hvid succes.

Her spiller de to danskere Valdemar ‘valde’ Vangså og Nikolaj ‘niko’ Kristensen nemlig, og de imponerede i sidste uges gruppespil i IEM Summer.

Det har udløst en forbedring af deres placering på verdensranglisten. De er rykket fire pladser op, så de i denne uge indtager en 16. plads.

Også det internationale hold ENCE med danske Marco ‘Snappi’ Pfeiffer på holdkortet er rykket fire pladser op, så de i denne uge er nummer 28.

Top 10 ser ud som følger: