Danskere indtager verdenstoppen

Danmark har fået et ekstra hold blandt verdens 30 bedste CS:GO-hold.



Det står klart, efter en ny udgave af verdensranglisten, som HLTV.org står for, blev offentliggjort mandag aften.

Her er Copenhagen Flames rykket 30 pladser frem på listen og indtager dermed en 30. plads på listen, der fortsat toppes af Astralis, og som har Heroic på en 13. plads.

Den nye placering er en tangering af Copenhagen Flames’ hidtidige bedste placering. I februar 2020 var holdet nemlig også nummer 30 på listen, men rykkede efterfølgende ud af det eftertragtede selskab blandt verdens 30 bedste hold.

Stærke præstationer

Nu er Copenhagen Flames tilbage i top 30, og det kommer på baggrund af en særdeles stærk marts for de københavnske flammer. Her er det blandt andet blevet til avancement i både Snow Sweet Snow-turneringen, hvor kvartfinalen spilles tirsdag aften.

Her er modstanderen det russiske hold Gambit, der i slutningen af februar vandt den store IEM Katowice-turnering og som regnes for et af verdens bedste hold. De ligger nummer fire på verdensranglisten.

Desuden er Copenhagen Flames også nået videre til næste runde i Pinnacle Cup, hvor flere andre top 30-hold er at finde.

I den seneste uge topper Flames-spillerne også de individuelle statistikker. Jakob ‘jabbi’ Nygaard har således lavet flest headshots af alle, mens Magnus ‘Nodios’ Olsen har den tredjebedste rating og tredjeflest kills af alle.

Aftenens kamp mellem Copenhagen Flames og Gambit kan følges gratis på Twitch.

Sådan ser top 30-listen ud: