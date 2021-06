Danskere slået af verdens bedste

Der var dansk deltagelse i søndagens finale i IEM Summer, men den russiske modstander var for stærk.

Det blev ikke til triumf, da det internationale CS:GO-hold OG, der har danskere på holdet, søndag aften spillede finale mod russiske Gambit i IEM Summer-turneringen.

Med på OG-holdet er der dansk islæt i form af de to spillere Valdemar ‘valde’ Vangså og Nikolaj ‘niko’ Kristensen samt træner Casper ‘ruggah’ Due.

Finalen, der blev spillet som bedst af fem baner, endte med en knusende 3-0-sejr til Gambit, der topper verdensranglisten og fejede al modstand til side i løbet af turneringen, hvor de på forhånd var en af favoritterne. Det var desuden også Gambit, der slog Astralis ud af IEM Summer.

For at nå finalen slog OG blandt andre det franske stjernehold Vitality, der har verdens bedste spiller Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut på holdkortet. Klasseforskelen mellem søndagens to finalister var dog tydelig, trods brav kamp fra OG-mandskabet.

Foruden æren kan Gambit også se frem til knap 615.000 kroner i præmiepenge. OG tager med andenpladsen omkring 257.000 kroner med hjem.