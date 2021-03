Danskere tager hul på stor turnering

Mandag skydes ESL Pro League i gang, og kapløbet om mere end en million kroner sættes dermed i gang.

Turneringen spilles som gruppespil med efterfølgende slutspil, og gruppe A lægger for. Her byder alle dagens opgør på dansk islæt.

Først på dagen skal Complexity i ilden mod FunPlus Phoenix. Førstnævnte har Benjamin ‘blameF’ Bremer og Kristian ‘k0nfig’ Wienecke på holdkortet, mens Funplus Phoenix har Asger ‘Farlig’ Jensen i truppen. De to hold krydser klinger klokken 12:00.

Dansk stjernehold i god form

Senere på dagen skal det danske mandskab Heroic fortsætte de gode takter, de senest viste i weekenden. Her sikrede de kvalifikation til en anden stor turnering, da de slog Cloud9 og sikrede deltagelse til DreamHack Masters senere på foråret.

Men i dag gælder det som bekendt ESL Pro League, og her lægger danskerne ud mod det australske mandskab Renegades. Heroic har for nyligt skiftet ud i lineuppet, og her har man hevet de to danskere Ismail ‘refrezh’ Ali og Rasmus ‘sjuush’ Beck ind.

Deres kamp begynder klokken 15:30.

Til at runde dagen af har vi det tyske mandskab BIG, der tager imod OG, der har danske Valdemar ‘valde’ Vangså på holdkortet. OG var ligesom Heroic også i kamp i weekenden i kvalifikationen til DreamHack Masters-turneringen, men det endte med et skuffende nederlag, hvorfor OG ikke vil være at finde til turneringen senere på foråret.

Til kvalifikationen havde de den tidligere Heroic-spiller Nikolaj ‘niko’ Kristensen med på holdet. Han er ikke officielt skiftet til OG endnu, men forventningen er, at han kommer til at repræsentere det internationale mandskab på fast basis. Kampen mellem OG og BIG begynder klokken 19:00.

Alle seks hold skal mødes i løbet af denne uge, hvorfor der er rigeligt kampe.

De kan ses gratis på Twitch.

Alle ugens kampe i gruppe A:

Mandag

12:00 - Complexity vs. FunPlus Phoenix

15:30 - Heroic vs. Renegades

19:00 - BIG vs. OG

Tirsdag

12:00 - FunPlus Phoenix vs. Renegades

15:30 - Complexity vs. OG

19:00 - BIG vs. Heroic

Onsdag

12:00 - Renegades vs. OG

15:30 - Heroic vs. FunPlus Phoenix

19:00 - BIG vs. Complexity

Torsdag

12:00 - OG vs. Heroic

15:30 - BIG vs. FunPlus Phoenix

19:00 - Renegades vs. Complexity

Fredag