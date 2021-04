Danskerhold overrasker: Slår verdens bedste

Første runde af slutspillet i ESL Pro League løb af stablen i weekenden, og her imponerede særligt et mandskab både lørdag og søndag.

Det var nemlig det internationale hold, Complexity, der har to danskere på holdet, der trak sig sejrrigt ud af lørdagens kamp mod verdensranglistens nummer et, russiske NaVi. Trods hård kamp fra russerne, var det Complexity, der anført af danske Benjamin ‘blameF’ Bremer kunne sende NaVi til tælling.

Sejren udløste en billet til anden runde i slutspillet, og her ventede det internationale hold Virtus.pro, der af mange var spået gode chancer i turneringen. De slog blandt andet Astralis ud af den store IEM Katowice-turnering i februar.

Heller ikke her havde mange fidus til Complexity, men nok engang tog ‘blameF’ fusen på skeptikerne. Sammen med holdets anden dansker Kristian ‘k0nfig’ Wienecke, tog de sejren og er nu klar til slutspillets sidste runde inden semifinalerne og finalen.

ESL Pro League har en præmiepulje på mere end 4,7 millioner kroner. Vinderen tager 1,1 millioner kroner, mens en andenplads udløser lige over 377.000 kroner.

Afgøres i denne uge

I den kommende weekend går det løs igen, når der spilles sidste runde i det ordinære slutspil efterfulgt af semifinaler og finale.

Her er Complexity og det brasilianske hold FURIA klar til sidste runde i det ordinære slutspil, men først skal deres modstandere findes. Det sker ved de såkaldte play-in-kampe mellem de fire gruppevindere, der er fundet i løbet af marts måneds gruppespil.

I play-in-kampene står Astralis over for russiske Gambit i den ene kamp, mens Heroic og svenske NIP mødes i den anden kamp. Her vil en sejr give direkte adgang til semifinalen mens et nederlag udløser en kamp mod enten Complexity eller FURIA.

Det kan derfor ende i danskerbrag, alt efter hvordan weekendens kampe går.

Det hele kan følges på ESL’s Twitch-kanal eller på TV 2 ZULU.