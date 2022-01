Danskers navn misbrugt: - Jeg er blevet truet

Svindel gennem onlinehandel er ikke noget nyt fænomen, men i sidste uge kom det frem, at det nu også har fået konsekvenser for Martin 'PERCY' Wessel, der er et kendt navn på den danske Counter-Strike-scene.

Den 27-årige riffelspiller tørner til daglig ud for LosReyes i POWER Ligaen og har tidligere i karrieren spillet for hold som Sprout og AGF.

En svindler har igennem flere måneder svindlet i Martin 'PERCY' Wessels navn, hvor gerningsmanden har snydt unge mennesker, som troede de ville få skins, (red. kosmetiske udsmykninger af våben i Counter-Strike) for penge.

Det har fungeret ved, at svindleren har oprettet Facebook-profiler i Martin 'PERCY' Wessels navn og brugt hans ID til at identificere ham på falsk vis.

- Det føles ikke super godt. Det hele skete jo ved, at jeg selv skulle sælge min kniv (red. ‘skin’ af en kniv i spillet), hvor jeg så fandt et par købere. De virkede rimelig reelle, men hvis de skulle gå først, ville de selvfølgelig have noget ID på mig, som jeg har haft sendt før, når jeg har solgt skins. Så man kan vel godt kalde mig lidt naiv på det punkt, for i denne omgang fik jeg så sendt det til den forkerte person, fortæller ‘PERCY’.

I de seneste fire måneder er den ene sag poppet op efter den anden, som blandt andet har medført trusler, da flere tror, at det rent faktisk er ‘PERCY’, som har snydt dem.

- Jeg vil da ikke lægge skjul på, at jeg er blevet truet, fået adskillige opkald og beskeder på Instagram og Twitter, hvor folk har været aggressive, men jeg har altid taget det med et gran salt, da jeg godt kan forstå, folk er sure - de er jo lige blevet snydt. Der har så også været nogle rimelige forstående mennesker, fortæller 'PERCY'.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra Facebooks kommunikationschef i Europa, Mellemøsten og Afrika, Peter Andreas Münster, for at høre, hvad Facebook gør for at komme problemet til livs, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Martin 'PERCY' Wessel har anmeldt sagerne til politiet, men det har indtil videre været uden held. I samme ombæring har han gentagne gange forsøgt at advare folk om de her falske profiler, men det har ikke stoppet svindleren i at fortsætte.

En brøkdel af politiets sager

Det fremgår af LCIK's (Landsdækkende center for IT-relateret, økonomisk kriminalitet) seneste årsrapport fra 2020, at kriminaliteten på området er mere end fordoblet i perioden fra 2019 til 2020.

Her er antallet af anmeldelser om svindel i samhandel med virtuelle effekter, som politiet definerer det, steget fra 107 til 252.

Om det siger Mads Lodberg, politikommissær i den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet, følgende:

- Det er en stor stigning i sig selv i den her slags sager, men i forhold til at vi har ca. 10.000-12.000 anmeldelser om året, er det relativt få sager.

Ikke desto mindre er det nogle sager, politiet prioriterer, fortæller han.

- Generelt i vores samhandelssager er der ikke noget, vi prioriterer højere end andet. Fysiske varer, boligudlejning osv. får den samme behandling. Indsatsen mod IT-relateret er prioriteret. Men prioriteringen af de enkelte sagstyper er en vurderingssag fra sag til sag.

Efterforsker alle sager

For mange kan det opleves som umuligt at få gjort noget ved den svindel, man anmelder, men ifølge Lodberg efterforsker politiet alle sager.

- Vi efterforsker alle sager. Der kan være nogle prioriteringer, der gør, at nogle sager bliver efterforsket før andre grundet værdi, grovhed, eller at man har en seriekriminel - altså en gerningsmand, der er meget aktiv - og dem vil vi gerne have sat en stopper for.

Er den enkelte sag af udenlandsk karakter, hvor den givne gerningsmand ikke befinder sig i Danmark, kan det dog være svært at håndtere.

- Der kan også være nogle forsinkende elementer, hvis gerningsmanden bliver vurderet til at befinde sig i udlandet. Så er der en række krav, der skal være gældende, før vi kan række ud til udenlandske myndigheder.

Vi spurgte Mads Lodberg, hvad opklaringsprocenten på den her slags sager er, men det tal kunne han ikke oplyse, da de enkelte sager sendes ud til den politikreds, hvor kriminaliteten angiveligt har fundet sted.

Svært terræn

Mads Lodberg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men der er alligevel nogle generelle retningslinjer for, hvordan politiet tilgår den her slags online-svindel:

- Når den enkelte forurettede retter henvendelse til politiet, så er der jo to dele. I sager om identitetstyveri bliver de vejledt til en hotline ved Digitaliseringsstyrelsen, hvor man kan få nogle gode råd. Det er ligesom den forebyggelse, der er omkring det. Generelt kan jeg sige, at selvom den her type sager er i stigning, er det en meget lille andel af de sager, vi betragter som samhandelstyveri. Den her slags sager fylder ca. 2 % af vores sager i alt.

Har du et godt råd?

- Det handler om at være proaktiv, når man opdager for eksempel identitetstyveri og få taget kontakt til de sider, hvor man oplever, at ens profil bliver brugt. Ellers kan man kontakte Digitaliseringsstyrelsen om, hvilke råd man ellers kan få derfra. Der sidder nogle der, der er rigtig gode til at vejlede.