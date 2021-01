De mange millioner i dansk eSport

Pengene i CS:GO bliver flere og flere, og det kan man se senest til BLAST Premier Global Final. Her lød præmiepuljen på 6,1 millioner kroner, heraf 3,6 millioner kroner til vinderen.

Nu har firmaet Paxful set nærmere på præmiepengene og især fordelingen af disse. Firmaet har set på den samlede mængde eSport-spillere, der har vundet pengepræmier, og her ligger Danmark pænt til sammenlignet med resten af verden.

Danmark indtager en 5. plads med 274,7 præmievindende eSport-spillere pr. 1 million indbyggere.

Desuden indtager Danmark en 23. plads, hvis man ser på, hvor meget spillerne tjener sammenlignet med den gennemsnitlige månedsløn. Mere præcist tjener spillerne i snit 256 procent mere end den gennemsnitlige månedsløn.

Dykker vi ned i præmiepengene, som esportearnings.com har samlet en oversigt over, så viser det, at de danske CS:GO-spillere står for næsten halvdelen af de indtjente præmiepenge.

Ifølge opgørelsen har de danske eSport-spillere hevet mere end 228 millioner kroner ind i pengepræmier. Af de 228 millioner er mere end 97 millioner – eller godt 42 procent – vundet af CS:GO-spillerne.

Dermed er CS:GO den klart største del af præmiepengene. På andenpladsen kommer spillet Dota 2 ind med lige over 72 millioner.

Her er det værd at nævne, at 'n0tail' i Dota 2 står for mere end 42 af de 72 millioner.

Baseret på tallene fra esportsearnings ser top 10 for danske CS:GO-spillere således ud: