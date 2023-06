- Det er det, der gør allermest ondt

En titel som nybagt far har bragt sorgen tæt på Peter 'dupreeh' Rasmussen, der i 2019 mistede sin far til kræft. Nu vil han selv hjælpe kræftsyge børn og unge

Trofæer, millioner af kroner og tusindvis af fans verden over.

Peter 'dupreeh' Rasmussen er blandt de største Counter-Strike-spillere i verden og skrev for nylig historie, da han som den første spiller i historien kunne løfte sin femte Major-titel i det populære skydespil CS:GO.

Men bag de mange sejre og succeser er der en sorg. En sorg, han aldrig har lagt skjul på, og som på det seneste er kommet helt tæt på igen.

- Jeg savner selvfølgelig min far rigtig meget. Og specielt efter at jeg selv er blevet far. Det var jo noget, jeg desværre aldrig nåede at fortælle ham eller vise ham, siger 'dupreeh', der i 2019 mistede sin far til kræft.

En ung Peter Rasmussen sammen med sine forældre. Nu vil han selv hjælpe børn som ambassadør for kampagnen 'Kræft er ikke for børn'. Foto: Privat

For selvom tiden har gjort smerten og sorgen lettere, er det hele blusset op igen hos den 30-årige verdensstjerne, der sammen med sin kæreste, Rikke Smed Iversen, blev forældre til en dreng tilbage i februar.

- Ind imellem, når jeg kigger på min søn, eller vi besøger min mor eller noget andet familie, så bliver jeg mindet om, at han ikke er her.

- Jeg tænker, det er en af de største ting, en forælder kan opleve. At se deres børn få børn. Jeg vil jo gerne vise ham stolt frem. Men det kommer jeg desværre aldrig til. Det er nok en af de ting, der har gjort allermest ondt i alt det her, siger Peter Rasmussen, der indtil 2022 var en del af danske Astralis.

Ny ambassadør-rolle

For særligt Counter-Strike-fans er historien om 'dupreeh' og hans far ikke fremmed.

Den danske sportsstjerne er kendt for sin meget ærlige facon, og det kom ikke mindst til udtryk, da den daværende Astralis-spiller på scenen efter Major-triumfen i Katowice sagde følgende:

- Det er meget uvirkeligt. Min far døde lige inden, jeg tog herned, og hans sidste ønske var, at jeg tog af sted. Derfor vil jeg gerne dedikere denne sejr til min far.

Tre år senere kaster 'dupreeh' sig ud i et nyt projekt, efter han har sagt ja til at være fast ambassadør for kampagnen ’Kræft er ikke for børn’, som Kræftens Bekæmpelse står bag.

- Det gav så god mening for mig at træde ind i noget, når jeg selv lige er blevet far. For jeg kan virkelig mærke, hvordan mine følelser omkring børn og hvordan man kan hjælpe dem, virkelig bare sidder i mig nu. Det betyder bare meget for mig og mere, end jeg egentlig havde forestillet mig.

- Det er virkelig vigtigt at kunne give andre mennesker noget glæde på baggrund af det, jeg måske har oplevet med min far. Det betyder meget, at jeg forhåbentlig kan prøve at hjælpe dem og være der for dem.

Peter 'dupreeh' Rasmussen som barn. Nu vil han hjælpe kræftsyge børn og unge. Foto: Privat

Computeren blev et frirum

Peter Rasmussen håber, at han med sin historie og ambassadørskabet kan være med til at gøre livet en smule bedre for kræftsyge børn og unge.

For ham er det især vigtigt, at man taler om sygdommen i stedet for at pakke den væk. Og så er det faktisk også okay at finde sit eget frirum midt i alt det tunge og hårde.

I hans eget tilfælde betød det, at han i løbet af sin fars ni år lange sygdomsforløb brugte rigtig meget tid foran computeren.

- Det var ligesom min måde at slippe væk fra dagligdagens strabadser og tankerne omkring sygdommen. Det er vigtigt at have det. Havde det været fodbold eller musik, havde mine forældre måske accepteret det bedre i starten, men for mig var det computeren.

- Så hvis der sidder nogen derude i en lignende situation, så er det okay at finde et sted, et frirum til at kunne slappe af, hvor man føler sig god og glad. Det hele behøver ikke at handle om sygdom.

Du kan bidrage til Peter 'dupreeh' Rasmussens personlige indsamling, der støtter 'Kræft er ikke for børn', lige her.

- Jeg sendte en tanke til ham

Peter 'dupreeh' Rasmussen løftede i april sit fem Major-trofæ og skrev historie. Foto: HLTV.org

- Det var noget helt specielt.

I april skrev Peter 'dupreeh' Rasmussen sig ind i historiebøgerne som en af de største Counter-Strike-spillere nogensinde.

For da han sammen med sit franske hold Vitality vandt Majoren i Paris, blev den 30-årige dansker den første og eneste, der har sejret ved fem Majors, der er det største, man kan vinde i Counter-Strike.

Midt i glæden blev der også sendt en tanke til hans far.

- Da vi vandt til sidst, da sender jeg ham selvfølgelig en tanke. Det var sådan et moment, som jeg rigtig godt kunne have tænkt mig, at han havde oplevet. Men det blev desværre ikke sådan.

Major-sejren var den første med Vitality, efter han tidligere har vundet de fire øvrige titler med danske Astralis. Den anden af dem kom tilbage i 2019, hvor Peter Rasmussens far var på plads til at opleve triumfen.

- Han var så heldig at se mig vinde en Major i London. Nu har jeg vundet tre efterfølgende, hvor min mor har været af sted flere gange.

- Det betyder bare meget for mig, at jeg har kunnet køre på, og at karrieren er fortsat. Jeg har holdt niveauet, og så har jeg skrevet historie i den forstand, at jeg har opnået en bedrift, som ingen andre kan opnå. Det er jeg megastolt over, og det er sikker på, han også ville være, lyder det både kækt og stolt.