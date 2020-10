'Det er det vildeste nogensinde'

Danske Heroic er verdens bedste CS:GO-hold.



Det står klart, efter HLTV.org opdaterede verdensranglisten i går aftes. I denne uges opdatering rykkede Heroic fra andenpladsen til førstepladsen.



Heroic har efter sommerpausen været inde i en fantastisk periode, og den kulminerer nu med titlen som verdens bedste hold.

Holdet har ellers haft et turbulent år. I foråret gik det helt store skifte til det kinesisk-ejede hold FunPlus Phoenix i vasken, da Patrick ‘es3tag’ Hansen meddelte sine holdkammerater, at han havde underskrevet en forhåndsaftale med Astralis.

Kineserne trak sig derfor fra handlen, og de danske spillere blev pludseligt sendt hjem fra en turnering i USA, hvor de ellers skulle have repræsenteret FunPlus Phoenix.

I løbet af maj var Heroic helt nede som nummer 36 i verden, så det er gået rigtig stærkt for det unge hold med at vende skuden.

- Tanken om at være verdens bedste CS:GO-hold er en drøm, man har haft, siden man tændte spillet for første gang, siger Martin ‘stavn’ Lund fra Heroic.

- 2020 har været det mest vanvittige år nogensinde. Vi mistede FunPlus Phoenix-aftalen, vi stod i USA, midt i covid-19, og havde ingen anelse om, hvad fremtiden bød på, efter vi mistede ‘es3tag’. Vi modbeviste alle, og tog arbejdshandskerne på.

- Nummer ét i verden er sgu det vildeste nogensinde, siger en meget glad 18-årig 'stavn'.





Nikolaj 'niko' Kristensen, der har spillet for Heroic tidligere, blev hentet tilbage for at erstatte 'es3tag'. Foto: HLTV.org

Heroic skal dog ikke vide sig alt for sikre på titlen, for i de kommende uger kan de meget vel blive overhalet af landsmændene fra Astralis.

Astralis ligger nummer to på verdensranglisten, blot få point efter Heroic, så ‘stavn’ og resten af Heroic-spillerne ved godt, at det kræver en god præstation i IEM New York, hvis Heroic skal fastholde førstepladsen.

- Vi skal ud og vise her i IEM New York, at vi er verdens bedste hold. Hvis vi gør det, så kan vi godt holde denne placering i en længere periode.

IEM New York starter i dag, men hverken Astralis eller Natus Vincere, der ligger nummer to og tre i verden, deltager. De kommer derfor ikke til at optjene point i denne turnering, men det gør Heroic derimod.

Næste turnering, hvor både Heroic og Astralis deltager, er DreamHack Open Fall, der starter den 15. oktober.

Gårsdagens opdatering af verdensranglisten var ikke kun historisk, fordi Heroic for første gang nogensinde rykkede op på førstepladsen.

Det er også første gang i ranglistens historie, at to danske hold ligger nummer et og to.