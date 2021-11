Ismail 'refrezh' Ali fortæller, at bekendte mente, han tog et sabbatår, da det 23-årige Counter-Strike-stjernefrø sigtede efter at blive professionel gamer

- Mange tvivlede og troede ikke, at jeg kunne gå hele vejen.

Sådan lyder ordene fra Ismail 'refrezh' Ali, der til dagligt tørner ud for det danske Counter-Strike-hold Heroic.

I weekenden slår Royal Arena dørene op for den store Counter-Strike-turnering BLAST Premier Fall Final, og i den forbindelse har Ekstra Bladet talt med det 23-årige stjernefrø.

'refrezh' fortæller, at han har gamet fra en tidlig alder, men i sin gymnasietid sigtede Heroic-spilleren efter at blive professionel.

Da 'refrezh' fortalte til sine bekendte, at han ville gå fuldtid på Counter-Strike efter gymnasiet, blev det ikke taget seriøst.

- De sagde, jeg tog et sabbatår, fortæller han til Ekstra Bladet.

Nogle år tilbage troede folk ikke, at Ismail 'refrezh' Ali ville blive professionel gamer. I dag tørner han ud for danske Heroic. Foto: Tariq Mikkel Khan

Et hyggeligt studiejob

Ismail 'refrezh' Ali fortæller, at mange tvivlede på, at den 23-årige CS-spiller en dag ville kunne leve af spillet.

- De troede, at det bare var et hyggeligt studiejob, som jeg havde.

Men billedet ændrede sig, da 'refrezh' fik mere tid efter gymnasiet til at udvikle sit spil, og det vidste sig at give pote.

- Pludselig var der en storklub, der ville have mig. Og det kom som et chok for dem, der ikke troede på mig.

En løftet pegefinger

Trods de mange mennesker, der ikke troede på CS-spillerens ambitioner, har han altid haft støtte fra sin familie - men med en løftet pegefinger.

Hans forældre har nemlig altid haft i tankerne, at 'refrezh' skulle passe sin skolegang, selvom han gik op i Counter Strike.

Ismail 'refrezh' Ali er en vigtig spiller for Heroic. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Deres fokus var egentlig bare, at det ikke skulle tage overhånd.

- Det vigtigste for dem var, at jeg skulle gøre gymnasiet færdigt, og at jeg gjorde mit bedste i skolen. Så var jeg fri til at gøre, hvad jeg havde lyst til.

Da han så fik sin studentereksamen og fortalte forældrene, at han ville jagte sin drøm, blev beskeden modtaget med åbne arme. Og det gjorde det lettere for den talentfulde spiller.

- Da jeg valgte at gå fuldtid, var de (forældrene, red.) også støttende fra starten. Det har også hjulpet med, at man ikke skulle gå rundt og tænke på, hvad ens forældre tænkte. De var nice omkring det.

'refrezh' skal sammen med Heroic forsøge at tage titlen i Royal Arena i weekenden, hvor arrangørerne forventer godt og vel 25.000 tilskuere på lægterne fra 26. til 28. november.