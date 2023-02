Direktør og medstifter stopper

Kaptajnen har forladt skuden.

Morten Høj Jensen, også kendt som Kaptajnmolen, skal ikke længere styre skibet gennem storm og blæst hos Tricked Esport.

Morten Jensen er administrerende direktør og medstifter af Tricked Esport, men han har nu indgivet sin opsigelse til bestyrelsen i selskabet. Kaptajnen fratræder officielt sin stilling i slutningen af februar måned.

Morten Høj Jensen og Tricked har stået last og brast i 11 år. Derfor var det ikke en nem beslutning for medstifteren at forlade sit hjertebarn.

Tricked er vokset og har været i rivende udvikling i tiden under Morten Jensen, men det er også en del af begrundelsen for, at han nu har valgt at træde tilbage.

Det skriver han på bl.a. LinkedIn.

- I slutningen af 2021 fusionerede Tricked Esport med HYDR Esport for - i fællesskab - at kunne tilbyde vores service til et større marked. Begge virksomheder havde haft en utrolig turbulent og hård tid under corona, så der skulle ske noget for at konsolidere markedet.

- De synergier de to virksomheder skabte, synes jeg stadig til dags dato har haft det største potentiale jeg har set i gaming/esports branchen indtil videre. Efter fusionen blev størstedelen af de gamle ejere enige om, at Tricked skulle sælges til RightBridge Ventures AB, og dette blev gennemført for tre måneder siden.

- Jeg har desværre ikke kunnet mærke mig selv i projektet, i forhold til det jeg startede for 11 år siden, som er blevet for fjern fra de visioner og drømme, jeg havde for selskabet. Der har selvfølgelig været nødvendige forandringer men også basale strategiske beslutninger, som jeg ikke har været på linje med, skriver Morten Jensen.

Dermed bliver endnu et navn føjet til listen over garvede Tricked-folk, som ikke længere er en del af organisation.

Blandt andet stoppede Tricked's CS:GO-træner gennem flere år, Philippe 'Winspai' Mølgaard Ouabaid, men også Victor Bruun de Neergaard (medstifter af HYDR), Matthias 'Grunk' Simonsen og Niclas 'Kejser' Guldbæk er ikke længere lønnet af Tricked.