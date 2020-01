Dødelig virus splitter hold

To tidligere major-vindere smutter fra kinesisk hold på grund af faren for coronavirus

Det er ikke meget, man har set til Rustem 'mou' Telepov og Mihail 'Dosia' Stolyarov på de store CS:GO-scener den seneste tid.

De to spillere, der sammen med Gambit højst overraskende vandt en major i 2017, blandt andet ved at slå Astralis i semifinalen, har i et halvt år siddet på bænken i netop Gambit, og det fik dem således til at skifte hold i december.

Turen gik til Kina, nærmere bestemt holdet OneThree, men efter knap to måneder ser det forhold nu ud til at stoppe.

Helbredsrisikoen ved at befinde sig i Kina, hvor det nyopdagede coronavirus ifølge kinesiske myndigheder allerede har krævet over 100 menneskeliv, er simpelthen for stor, skriver 'mou' på Twitter.

- På baggrund af den nyeste udvikling med coronavirus i Kina vil vi ikke deltage for OneThree i forsøget på at kvalificere os til Minoren.

- Når det er sagt, så vil vi gerne annoncere, at vi begge igen er frie på markedet.

Udbredelsen af coronavirus fik også WESG til at aflyse Asian-Pacific-finaleturneringen, der skulle være afholdt i Macau mellem den 16. og 18. februar.

Det er endnu uvist, hvor og hvornår turneringen vil blive spillet.

