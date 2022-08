ECSTATIC handler i Astralis Talent

I forbindelse med Astralis Talents udskiftninger, der blev præsenteret mandag formiddag, har ECSTATIC dermed også fået nyt blod til deres hold.

Holdet henter nemlig Benjamin 'brzer' Jensen ind til AWP-rollen og rykker samtidig Jakob 'Daffu' Schildt på bænken.

Tidligere på måneden præsenterede ECSTATIC trioen med navne som Tobias 'kraghen' Kragh Jensen, Jonas 'Queenix' Dideriksen og Casper 'Cabbi' Jensen, der kom til fra MASONIC, ligesom også Marcus 'maNkz' Kjeldsen er blevet forfremmet til kaptajn.

Det store spørgsmål var dog, hvem der skulle tage sig af AWP-rollen, og det bliver dermed 'brzer', der tidligere har imponeret for både Astralis Talent og MASONIC.

I MASONIC-trøjen tog han blandt andet MVP-titlen, da MASONIC vandt turneringen NPF i oktober sidste år.

Det er en tilfreds COO i ECSTATIC, der til organisationens hjemmeside sætter et par ord på tilgangen af 'brzer'.

- Vi er meget glade for, at brzer kommer med på holdet som den sidste brik i puslespillet.

- Han er allerede god, men han har også potentialet til at blive en topspiller, og vi tror på, at han vil opfylde det potentiale sammen med os.

- Med ham føler vi, at vi har et meget komplet hold med stor synergi. Vi ved allerede, at vi vil se fantastiske resultater med disse fyre." siger Jeppe Taggatz Jensen, der er COO i ECSTATIC.

Dermed består ECSTATIC nu af: