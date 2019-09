Efter historisk triumf: - Ingen forventede det her!

Med kanonkugler af konfetti hængende i luften fik Astralis’ danske kaptajn, Lucas ’Gla1ve’ Rossander, stukket mikrofonen i næven og bedt om at tale til hele Mercedes Benz Arena i Berlin efter holdets store triumf søndag aften ved årets største Counter-Strike turnering: StarLadder CS:GO Majoren.

Med 2-0 over Avangar nappede Astralis holdets fjerde major i alt – og den tredje i træk. En historisk triumf for det danske Counter-Strike mandskab, og det fik Lucas ’Gla1ve’ Rossander til at råbe det talstærke publikum op.

- Det er så stort, det her! Jeg har nærmest ingen ord. Ingen forventede, at vi ville gøre det her, og vi er også selv overraskede over det niveau, som vi har vist hernede.

- Jeg elsker jer alle sammen!, lød det samtidig fra ’Gla1ve’ - rettet mod især de danske fans i arenaen.

Vil tilbage på toppen

Selv om Astralis altså netop har vundet den største turnering i Counter-Strike, så er holdet ikke længere på toppen af verdensranglisten, hvor amerikanske Team Liquid huserer.

Den balance skal dog snart blive genoprettet, lød det samtidig fra Lucas ’Gla1ve’ Rossander:

- Der er rigtig mange, som har tvivlet på os her i 2019, men når vi er nede som hold, så vil vi altid kravle tilbage – og forhåbentlig er det snart som nummer et i verden igen.

Triumfen i Berlin indbringer Astralis 3,4 millioner danske kroner.

