Efter triumf: - Svært at sætte ord på

Søndag aften vandt Heroic et af de mest eftertragtede trofæer i CS:GO, da danskerholdet endte øverst på skamlen til ESL Pro League.

Selvom det er et par dage siden, at sejren kom i hus, har en af holdets helt unge spillere, 19-årige Martin ‘stavn’ Lund, stadig svært ved at sætte ord på den flotte sejr.

- Det er stadigvæk svært at sætte ord på følelsen efter søndagens sejr. Vi har arbejdet så ufattelig hårdt for at kunne opnå resultater som dette, og det er netop først, når man får trofæet, at man fornemmer en form for forløsning. I øvrigt er det også første gang, at vi som hold oplever at vinde en turnering fysisk sammen, og den oplevelse vil jeg aldrig glemme. Det er så stort.

Kort inden den store turnering, hvor alle verdens bedste hold deltog, skiftede Heroic ud. Ud gik Nikolaj ‘niko’ Kristensen og Johannes ‘b0RUP’ Borup, der blev erstattet af Ismail ‘refrezh’ Ali og Rasmus ‘sjuush’ Beck.

En del fans og følgere undrede sig især over, at ‘niko’ røg på porten, men med sejren i ESL Pro League beviste Heroic, at det var den rette beslutning.

- ‘niko’ og ‘b0RUP’ har en speciel plads i Heroic. De vandt to af Heroics største trofæer. Jeg elsker at modbevise alle kritikerne. Sejren med de to nye betyder, at vores system virker, og at det var den rigtige beslutning, siger ‘stavn’.

Storroser kaptajn

Finalen blev afsluttet på vanvittig vis, da Heroics holdkaptajn Casper ‘cadiaN’ Møller vandt en nærmest umulig runde, hvor han var efterladt alene mod fire modspillere.

Han havde oven i købet kun en pistol at gøre godt med. Første modstander tog han i ryggen med kniven, hvorefter danskeren skød de tre sidste Gambit-spillere.

- Vores mål med runden var at få bomben plantet, så vi kunne få nogle ekstra penge i banken, men det ender galt på A-site, og ‘cadiaN’ ender i en umulig 1vs4 situation. Da han får ‘knife-killet’ og formår at overleve med 2 hp med AWP’en på stairs, var det som om, at runden var skabt til, at det skulle ske. Som jeg siger efter kampen; det er det vildeste clutch, jeg nogensinde har set, fortæller ‘stavn’.

Du kan se den vilde aktion samt jublen bagefter her.

Heroic har fået meget ros for spillet igennem turneringen, der har været præget af en høj grad at samarbejde. På T-siderne kom det særligt til udtryk, og danskerholdet var da også det hold i ESL Pro League, som vandt flest af sine runder som T, det angribende hold.

- ‘cadiaN’ er uden tvivl den bedste kaptajn, jeg har spillet med. Hans måde at lede på har helt klart en stor del af fortjenesten for vores gode T-sider. Udover det, vil jeg også give stor cadeau til Nicolai ‘HUNDEN’ Petersen for alt det arbejde, han lægger for dagen. Vores forberedelser op til kampene er virkelig on point. Jeg glæder mig til, at han kommer tilbage på serveren, siger ‘stavn’ om holdets træner, der vender tilbage fra karantæne 30. april.

Sejren i ESL Pro League fik Heroic til at rykke ni pladser op på verdensranglisten, så holdet nu ligger nummer tre. Foran dem er Astralis og Gambit.