Efter uventet exit: Ingen bortforklaringer

Det er de færreste, der ikke elsker en god underdog-historie. Det skulle da lige være favoritterne, der spænder ben for sig selv.

Netop det gjorde Astralis lørdag eftermiddag, da de i semifinalen med DreamHack Masters i Malmø blev sendt hjem med et højst overraskende 0-2 nederlag til svenske Fnatic.

Svenskerne havde inden turneringen skiftet ud på to pladser på holdet, men selv om den slags altid skaber noget ny energi på et hold, så var Astralis’ træner, Danny ’zonic’ Sørensen en frustreret mand efter nederlaget.

- Selvfølgelig er vi skuffede, men Fnatic spiller også en ekstremt god kamp. Det ser man ofte, når der skiftes ud på et hold. Det må bare ikke være en bortforklaring, for vi skulle vinde sådan en kamp. Vores kommunikation er bare ikke skarp nok, og den slags koster, når modstanderen rammer dagen, siger ’zonic’.

Nederlaget i semifinalen var den anden skuffelse på en uge for Astralis. Efter sejren ved majoren i Berlin i begyndelse af september, spillede holdet sig nemlig for en uge siden i finalen ved ESL One New York. Her blev det dog også til et nederlag.

- Det viser lidt om vores fundament og vores bundniveau, og på den lange bane bekymrer det os ikke. Vi er igen tæt på pokalen efter en stabil turnering, og det tager vi med. Dermed ikke sagt, at vi elsker at tage hjem fra Malmø før tid – især ikke, fordi vi fik så massiv opbakning fra alle de danske fans, som vi skylder en kæmpe tak.

Astralis får dog snart mulighed for at spille foran danske fans igen, når der 2.-3. november er BLAST Pro Series i Royal Arena.

