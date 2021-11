Eksklusiv adgang: Kom ind bag lukkede døre

I ovenstående video viser Ekstra Bladet blandt andet, hvordan Counter-Strike-stjernerne præsenteres i et propfyldt Royal Arena, før et opgør skydes i gang på den store scene.

I øjeblikket spilles den prestigefyldte turnering BLAST Premier Fall Final i Royal Arena, hvor tusindvis af festglade fans sidder på lægterne og hepper på stjernerne, der virkelig får en varm og vild velkomst i arenaen.

Deres indtræden foregår således, at de tager en mindre elevator op til scenen, hvor stjernerne med diverse lyseffekter så bliver synlige og storhyldes.

Ekstra Bladet har fået lov til at tage samme tur i elevatoren, som kan ses øverst i artiklen.

Martin Smed (mf.) styrer festlighederne bag det store show. Her ses han i rummet, hvor hele turneringen styres fra. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Rundtur i maskineriet

Også i maskineriet har det været muligt at smugkigge bag dørene. Produktionsrumene ses nemlig alfa og omega, i forhold til at turneringen kan forløbe optimalt.

- Jeg tror, det er svært at komme tættere på det inderste af det inderste i kernen af dette event. I kommer til at se ting, som meget få mennesker får lov til at se, siger produkt- og oplevelsesdirektør Nicolas Estrup til Ekstra Bladet.

Det er med dette tastatur, at man kan vælge, hvilke billeder der skal vises på storskærmen i arenaen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det er blandt andet rummene, hvor producerne styrer og holder styr på hele showet samt alle kamera og kameraoperatører i areanen.

Alt sammen kan ses i videoen øverst i artiklen.