Elektrisk stemning: Taget ved at lette

Tusindvis af fans, mænd i bar overkrop, fadbamser og massevis af jublende tilråb fra tilskuerpladserne.

Semifinalebraget mellem danskerholdene Astralis og Heroic har alle ingredienser ved den prestigefyldte Counter-Strike-turnering BLAST Premier Fall Final i Royal Arena lørdag aften.

Det er ikke blot på den blå-røde scene, hvor mandskaberne 'skyder' mod hinanden, at tvekampen mellem Astralis og Heroic udspiller sig.

I den store arena er der nemlig kamp om, hvilke fans der kan råbe højest og samtidig give den bedste opbakning og hyldest til deres Counter-Strike-stjerner.

Temperaturen er altså særdeles høj - specielt før stjernerne blev præsenteret på scenen foran tusindvis af ellevilde fans.

Spillernes intro før kampene foregår således, at de tager en elevator op til scenen, hvor de så præsenteres og giver nogle korte kommentarer inden opgøret.

Da stjernerne fra Astralis og Heroic skiftevis blev præsenteret for publikum, var taget i Royal Arena nærmest ved at lette.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Astralis bliver støttet gennem hele braget i den store arena. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nervepirrende stemning

Danskerbraget er blevet skudt i gang, og flere fans fra begge lejre sidder på kanten af deres pladser af nervøsitet. Men da rundens første mand fik kuglen og 'døde', gik der ikke længe, før man rejste sig op og slog armene i vejret med en fadbamse i hånden.

Også massevis af små Counter-Strike-entusiaster er iført trøjer fra Astralis og Heroic, og der er ingen tvivl om, hvem de støtter.

- Kom så, 'cadiaN'! Pløk ham!

- Sådan, blameF'! Sindssygt play!

Casper 'cadian' Møller er kaptajnen hos Heroic, og Benjamin 'blameF' Bremer er nyerhvervelsen hos Astralis.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stemningen er nervepirrende. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Tætpakket publikum

Arrangørerne bag BLAST Premier Fall Final fortæller til Ekstra Bladet, at man forventer ikke mindre end 25.000 fans hen over weekenden. Lørdag aften er stort set alle tilskuerpladser besat.

Bannere er til at se på tilskuertribunerne, og der er en masse opbakning til de danske mandskaber.

- Op og stå, op og stå, op og ståååååå, er de begejstrende tilråb til Heroic.

- Lets go Astralis lets go! Lets go Astralis lets go, lyder fra det den anden, danske lejr.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er masser af jubel på lægterne. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Vinderen af aftenens opgør møder de ukrainske favoritter fra NAVI i finalen, der spilles søndag aften i Royal Arena. Det bliver spændende at se, hvilket dansk mandskab der skal byde ukrainerne op til dans.

