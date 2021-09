Endeligt bekræftet: Gigaturnering bliver med tilskuere

Der har længe været usikkerhed om det, men nu skulle den være god nok:

Verdens største Counter-Strike-turnering, Majoren, bliver afholdt som planlagt med publikum og på LAN i Avicii Arena i Stockholm.

Det har arrangøren af Majoren, PGL, annonceret fredag formiddag.

Beslutningen kommer, efter den svenske regering for nylig har ophævet restriktionerne for både esportsatleter samt fans, og derfor er der nu ikke noget til hinder for, at den første Major i over to år kan blive afviklet som planlagt.

Sidst der var Major, var i Berlin i 2019, hvor Astralis tog det fjerde trofæ i karrieren. Denne gang skydes turneringen i gang den 26. oktober, og finalen spilles den 7. november. Slutspillet afvikles fra 4. til 7. november.

Normalt er præmiepuljen på 1 million dollars, altså godt 6,3 millioner kroner. Men da der ikke har været afholdt Major på grund af coronapandemien, er præmiepuljen denne gang på over 12 millioner kroner.

Til turneringen skal 24 hold fra hele verden deltage.

I forbindelse med annonceringen har PGL desuden annonceret, at billetter til eventet bliver sat til salg i næste uge. Nærmere bestemt er det onsdag den 22. september klokken 10:00.

Billetterne kan købes via Avicii Arenas hjemmeside.