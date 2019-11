Enorm ændring før CS-finaler

Tidligere på ugen rullede udviklerne af Counter-Strike en ny opdatering til spillet ud, til stor fornøjelse for mange.

I lang tid har flere af de professionelle nemlig forsøgt at påpege ved hver en mulighed, at riflen SSG 553 trængte til at blive gjort svagere i spillet. Riflen har mere eller mindre ændret måden, som Counter-Strike for tiden spilles på, fordi våbnet blot koster 2750 dollars at købe som terrorist, men samtidig er ekstremt dødeligt.

Riflen kostede blot 50 dollars mere end det traditionelle terroristvåben i Counter-Strike - en AK-47.

Udviklerne har dog hørt spillerne og de mange fans' opråb, og taget det til efterretning. I opdateringen koster en SSG 55 nu 3000 dollars, hvilket naturligvis skærper kravene til de økonomiske beslutninger, som Counter-Strike i så høj en grad afhænger af.

At SSG 553'en er blevet dyrere at få fat i, er dog ikke den eneste ændring, som udviklerne har kigget på.

Også counter-terroristernes i forvejen billigste riffel, en Famas, er blevet nemmere at få i hænderne, mens det samme gælder terroristernes Galil. De to rifler koster nu blot henholdsvis 2000 dollars og1800 dollars.

Alle ændring i den nyeste opdatering i spillet træder allerede i kraft ved ECS-finalerne, der afholdes melllem den 28. - 1. december

Her er danske Astralis blandt andre med i kampen om præmiepuljet på 3,4 milloner danske kroner