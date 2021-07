Et danskerhold videre til slutspillet

Astralis er klar til slutspillet i den store turnering IEM Cologne, hvor spillerne for første gang i over et år er samlet fysisk.

Turneringen spilles i den tyske by Köln, hvor 16 hold nu er kogt ned til seks.

Astralis sikrede sig en plads i slutspillet med to sejre i gruppespillet. Først nedlagde de FaZe, hvorefter landsmændene fra Heroic blev besejret. Begge kampe blev vundet med cifrene 2-0.

Lukas ‘gla1ve’ Rossanders tropper tabte dog den sidste gruppespilskamp mod NaVi, hvor verdensstjernen Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev var modbydelig mod danskerne. Hele to gange lavede han er såkaldt ‘ace’, hvor han skød samtlige danskere i samme runde.

Trods nederlaget til NaVi er Astralis stadig videre. De starter bare slutspillet i kvartfinalen, mens NaVi først indtræder i semifinalen.

Astralis skal fredag klokken 16 i kamp mod Virtus.pro i kvartfinalen, hvorefter G2 venter lørdag i en eventuel semifinale. Finalen spilles søndag, og vinderen kan glæde sig over 2,5 millioner kroner.

Hele slutspillet kan ses på TV 2 ZULU, TV 2 PLAY og Twitch.

Det andet danske hold, som stillede til start, Heroic, røg ud i gruppespillet. De sluttede på en delt 7.-8. plads, som resulterede i 150.000 kroner.