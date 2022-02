Ét mandskab kan lægge pres på førerholdet mandag aften

Det er igen blevet mandag, og vi skal derfor endnu engang have holdene i Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligae, i ilden.

Efter knap en måned er både top og bund ved at forme sig, og særligt i bunden er alt åbent, da hele fem hold er á point.

To af dem skal vi blandt andet have i aktion klokken 19:00, når CEPTER BITSKINS og Atlantic brager sammen. Begge hold har vundet to kampe indtil videre og kan med en sejr i dag komme væk fra bunden for en stund.

Lige efter skal vi have AGF i kamp mod DREAM, inden Sera Esport og Brøndby krydser klinger klokken 21:00.

Tophold kan lægge pres på Tricked

POWER Ligaen føres fortsat af Tricked, der er ubesejrede indtil videre.

Men MASONIC er lige i hælene og kan med to sejre mandag aften bringe sig op på 27 point og dermed lægge pres på Tricked. Først skal MASONIC dog gøre det af med Atlantic, inden de slutter aftenen af med en duel med HeroC1ty, der ligger nummer 7 i rækken.

Følgende kampe er på programmet mandag aften:

18:00 - HeroC1ty vs. DREAM (TV)

19:00 - Brøndby vs. HeroC1ty

19:00 - CEPTER BITSKINS vs. Atlantic (TV)

20:00 - Sera Esport vs. Atlantic

20:00 - DREAM vs. AGF (TV)

21:00 - Atlantic vs. MASONIC

21:00 - DREAM vs. Astralis Talent

21:00 - Sera Esport vs. Brøndby (TV)

22:00 - HeroC1ty vs. MASONIC (TV)

Kampene, der er markeret med (TV), kan ses gratis med danske kommentatorer på Twitch.

Stillingen i POWER Ligaen er som følger: