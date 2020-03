Exit giver danskere kæmpe chance

Den enes død, den andens brød.

MAD Lions bænkede i ugen holdets kaptajn Nicolai ’HUNDEN’ Petersen, og den beslutning har så fået en anden konsekvens for holdet, der fredag trak sig fra den lukkede europæiske minor-kvalifikation, der kan give en billet til den europæiske minor-kvalifikation forud for majoren i Rio i maj.

I stedet bliver det så Complexity, der er blevet bedt om at træde ind i kvalifikationen i stedet for danskerne. Og det er heller ikke så skidt, hvis man ser det med rød-hvide briller.

Complexity har nemlig Benjamin ’blameF’ Bremer og Kristian ’k0nfig’ Wienecke på holdet.

De to danskere imponerede voldsomt med holdkammeraterne, da der i januar blev spillet BLAST Premier i London. Her slog Complexity både Astralis og Vitality, og selv om holdet sidenhen skuffede voldsomt ved at ryge ud af alle kvalifikationsturneringer forud for majoren i maj.

Nyheden om at Complexity får en ny chance for at nå majoren i Rio falder da også på et tørt sted for ’blameF’, der på Twitter fredag viste sin begejstring.

- Jeg er så fucking lykkelig at jeg ikke engang kan beskrive det – vi får en ny chance YEEEEEEEES, skriver ’blameF’.

Complexity har dog ikke al tid i verden til at forberede sig, da holdet allerede skal i kamp klokken 15.00 lørdag mod verdensranglistens nummer 32, Sprout.

Complexity indtager selv 15. pladsen, og ender holdet i top otte ved den lukkede minor-kvalifikation, vil holdet gå videre til den officielle minor.

Se også: Dansk hold lukker

Se også: North-stjerne: Har ikke været godt nok

Se også: Dansk stjerne falder på årsliste