Færdige hos Linx Legacy

Den danske organisation Linx Legacy stopper samarbejdet med Peter 'BloMMeN' Blume og co.

Det skriver Linx Legacy på Twitter.

Holdet har været en del af organisationen siden POWER Ligaens start den 10. januar 2022 og har klaret sig rigtig godt.

De formåede at ramme en meget flot sjetteplads i ligaen, som betyder, at de har en plads i slutspillet.

Det var ellers forventet, at holdet skulle kæmpe for overlevelse i denne sæson, men Linx Legacy viste flot spil og skød sig op blandt de bedste hold.

Man kan nemt undre sig over, hvorfor samarbejdet stopper, når de har klaret sig så flot. Det mener holdets kaptajn Peter 'BloMMeN' Blume dog, at der er en god grund til.

- Faktum er simpelthen bare, at forventningerne til hinanden ikke længere stemmet overens, og derfor har vi fra holdets side valgt at søge nye veje. Der er ingen dårlige vibes fra vores side af, og vi takker selvfølgelig for samarbejdet, men det er det rette tidspunkt for os nu at søge videre, fortæller Peter 'BloMMeN' Blume til Ekstra Bladet.

Det betyder, at slutspillet i POWER Ligaen bliver det sidste, vi ser fra spillerne i Linx Legacy-trøjen i denne omgang.

Slutspillet starter den 4. april klokken 14 for Linx Legacys vedkommende, når de møder LosReyes i kvartfinalen. Den kamp kan ses på TV 2 PLAY

Holdet består af: