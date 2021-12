Farvel til stjernetrio på dansk hold

Et endeligt farvel er givet til stjernetrioen bestående af Peter ‘dupreeh’ Rasmussen, Emil ‘Magisk’ Reif og Danny ‘zonic’ Sørensen, som er på vej mod nye eventyr.

Skiftet har været længe undervejs, og nu er det altså officielt, at tre af spillets største stjerner nogensinde vinker farvel til det danske tophold Astralis.

De tre verdensstjerner har ikke spillet aktivt for Astralis siden det seneste verdensmesterskab, PGL Major i Stokholm, tilbage i starten af november.

Sidenhen har den danske klub gjort brug af nyindkøbte Benjamin ‘blameF’ Bremer og Kristian ‘k0nfig’ Wienecke, som begge ankom fra amerikanske Complexity, såvel som træneren Alexander ‘ave’ Holdt, der har en fortid i North.

Spillernes farvel blev gjort officielt onsdag, men det er ikke sikkert, at de skal gå længe uden et hold.

Flere CS:GO-medier peger nemlig på, at den tidligere Astralis-trio er på vej til franske Vitality, som i forvejen huser blandt andre AWP-spilleren Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut, der blev kåret til verdens bedste spiller i 2019 og 2020.

Under Astralis-fanen nåede ‘Magisk’, ‘dupreeh’ og ‘zonic’ sammen at vinde verdensmesterskabet i Counter-Strike, majoren, hele tre gange, mens det for de to sidstnævnte er blevet til fire verdensmesterskaber.

Det skyldes, at ’Magisk’ ankom efter den første titel, hvor Astralis havde Markus ’Kjaerbye' Kjærbye på holdkortet.

Med de tre stjerner ude af Astralis består det danske mandskab af Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth, Lukas ‘gla1ve’ Rossander, Philip ‘Lucky’ Ewald, Lucas ‘Bubzkji’ Andersen, såvel som nyligt hentede ‘blameF’, ‘k0nfig’ og ‘ave’.