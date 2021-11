Finn sad 90 timer om ugen foran skærmen

I weekenden løber BLAST Premier Fall Final af stablen, når verdens bedste Counter Strike-spillere mødes. Heriblandt er danske Finn 'karrigan' Andersen og Casper 'cadiaN' Møller til at finde, der har haft flere bjerge at bestige for at nå til tops

Svimlende 2,7 millioner kroner og en billet til BLAST Premier World Final 2021.

Det er på spil, når BLAST Premier Fall Final skydes i gang fra 26. til 28. november i Royal Arena med tilskuere. Her vil otte af de bedste Counter Strike-hold i verden nemlig være i kamp om den store pengepræmie og videre avancement på den internationale scene.

Af danske hold vil Heroic og Astralis deltage i turneringen, men også danske spillere fra udenlandske hold vil være tilstede i Royal Arena i weekenden - blandt andet Finn 'karrigan' Andersen, der er kaptajn for amerikanske FaZe Clan.

Ekstra Bladet har talt med den 31-årige profil forud for den store turnering i København, og han ser frem at optræde på den store kulisse.

- Spillerne vil gerne bevise, hvad de kan på den helt store scene. Det er otte af de bedste hold i verden, der er her, så alle kæmper hårdt for at vinde trofæet. Det er på dansk jord, så det kan blive meget vildt, fortæller kaptajnen til Ekstra Bladet.

90 timer foran skærmen

'Karrigan' startede sin Counter Strike-rejse tilbage i 2001, hvor han spillede i kælderen med pizzabakker og coladåser på skrivebordet. Hans drøm har altid været at blive professionel gamer, og derfor er utallige timer blevet brugt foran skærmen.

Kaptajnen fortæller, at han har brugt mere end 25.000 timer på spillet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Finn 'karrigan' Andersen har spillet Counter Strike i snart 21 år - i dag er han professionel og kaptajn for det amerikanske hold FaZe Clan. Foto: Henning Hjorth

I dag bruger den professionelle gamer gennemsnitligt 50 til 60 om ugen på Counter Strike, men der har været tider, hvor kaptajnen brugte 90 i løbet af en uge, hvis resultaterne manglede.

- Det var under corona. Jeg sad hele dagen foran skærmen og arbejdede hårdere, end jeg nogensinde havde gjort. Jeg kan huske, at jeg havde 90 timer foran skærmen på en uge, fordi det ikke gik, som jeg ønskede. Det var ikke særlig sundt.

Kaptajnen fra FaZe Clan fortæller, at han overtænkte de mindste situationer, og derfor besluttede han sammen med sin kæreste at holde en pause på nogle dage fra spillet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Finn 'karrigan' Andersen havde en periode, hvor han brugte 90 timer foran skærmen på en uge. Foto: Henning Hjorth

Truet på livet

Stjernespilleren Casper 'cadiaN' Møller skal også i aktion i weekenden, men det bliver for det danske hold Heroic, og der ligger et massivt pres på den 26-årige 'cadiaN'.

Han er nemlig kaptajnen for Heroic, og samtidig har 'cadiaN' også stjernerollen som 'sniper' på holdet. Sniperen er det eneste våben i Counter Strike, hvor man kan dræbe en modstander med ét skud.

Trods de fremtrædende roller føler 'cadiaN' sig godt rustet til opgaverne.

- Det at kombinere de to roller kan være svært at balancere med, men jeg bliver bedre til det. Jeg har gjort det gennem hele min karriere, så jeg har også lært hen ad vejen, fortæller 'cadiaN' til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Casper 'cadiaN' Møller er den store stjerne hos danske Heroic. Foto: Henning Hjorth

E-sports stjernen Casper 'cadiaN' Møller tager dig time for time igennem sin dag som professionel gamer.

Kaptajnen har lidt over 32.000 følgere på Instagram, og samtidig har han fans verden over. Mange smider også penge på Heroic og 'cadiaN', hvilket øger presset yderlige på ham.

- Har du nogensinde oplevet at modtage dødstrusler, hvis du ikke har spillet en god kamp?

- Ja, det har jeg. Flere gange faktisk. Det er ikke særlig fedt.

- Truslerne kan komme fra yngre mennesker, men også fra folk, der har spillet mange penge.

Skulle jeg med metroen?

'CadiaN' bruger massevis af timer for at blive den bedst mulige Counter Strike-spiller, og samtidig besidder han holdets vigtigste roller. Presset er derfor enorm på den 26-årige Heroic-profil, der også har oplevet symptomer på stress gennem sin karriere.

- Jeg har været på grænsen flere gange. Jeg havde på et tidspunkt en situation nede ved metroen, hvor jeg ventede på den. Metroen kom så til stationen, og jeg glemte at stige ind i den.

- Man skal virkelig passe på sig selv i denne branche, for den er benhård. Den en ekstremt resultat-baseret, så har man et par dårlige turneringer, kan holdet sagtens smide dig ud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Casper 'cadiaN' Møller har også set den mørke side af spillet, men han er kommet over på den anden side med et smil på læben. Foto: Henning Hjorth

- Hvad gør man som Counter Strike-spiller for at undgå stress?

- Jeg tror, det er vigtigt at holde sig fysisk aktiv, spise sundt og få nok søvn. Det handler om at finde den rette balance.

- Det er et erhverv, der tager meget af ens tid. Derfor er jeg også utrolig dårlig til at svare mine forældre og venner på telefonen.

Arrangørerne forventer 25.000 tilskuere i weekenden i Royal Arena.