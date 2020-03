Finsk forskrækkelse til Astralis

Astralis vandt sent fredag 2-1 over ENCE i ESL Pro League

Det har ikke været den gnidningsfrie start på 2020-sæsonen, som Astralis-fans havde håbet på.

Først måtte de overraskende indtage en sidsteplads i gruppespillet i den fornyede udgave af BLAST-formatet.

Ved IEM Katowice nåede danskerne semifinalen, men blev her pryglet af de senere turneringsvindere fra NaVi, og ved premieren på ESL Pro League var det Ninjas in Pyjamas, der gjorde kort proces med Astralis, inden Lukas ’gla1ve’ Rossanders tropper i denne uge endelig hentede en pligtsejr over GODSENT ESL Pro Leagues gruppe A.

Fredag aften var det så finske ENCE, der var på menuen, og danskerne tog for sig af retterne på første map, Dust2, som var ENCE’s valg.

Anført af en veloplagt Peter ’dupreeh’ Rasmussen kunne Astralis tage de fornødne 16 runder, og dermed var vejen banet for en kort 2-0 affære, da turen nu gik til Astralis’ map: Inferno.

Efter en tæt første halvleg så det ud til, at vinderen var fundet. Astralis kom foran 14-9 på en fremragende CT-side, hvor ENCE tilsvarende ikke kunne få det til at fungere på den anden side af brættet.

Men pludselig begyndte Astralis' slingrekurs fra tidligere på sæsonen at vise sig, da runderne ud af det blev begyndte at gå finnernes vej. Med syv vundne runder i streg holdt de Astralis fra fadet i det, der ellers lignede en sikker sejr. Dermed blev danskerne tvunget ud i en svingom på tredje map: Overpass.

Red stormen af

Hvis man har set Astralis før, så er der god chance for, at man har set dem brillere ved de tyske jernbaner, der omgiver Overpass.

Og efter den lille forskrækkelse på Inferno blev denne gang heller ikke en undtagelse for danskerne.

Efter at ENCE lagde stærkt ud på CT-siden og kom foran 9-6, skruede Astralis op for tempoet på deres egen CT-side. Hele ti runder tog danskerne som CT, mens Aleksi ’allu’ Jalli og kompagni kun fik én på T-siden.

Dermed kunne Astralis ånde lettet op med sæsonens anden sejr i ESL Pro League - blandt andet på baggrund af en solid holdindsats på Overpass, hvor alle fem spillere lå inden for en margin af tre frags.

Næste kamp for Astralis er søndag klokken 18 mod russiske Spirit. I øjeblikket ligger de to hold side om side på anden- og tredjepladsen i ESL Pro League’s gruppe A, som giver mulighed for videre avancement i turneringen.

